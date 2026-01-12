Глава Химок Елена Землякова ушла в отставку

Глава городского округа Химки в Московской области Елена Землякова покинула пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщила администрация муниципалитета в Telegram-канале.

«11 января 2026 года она покинула свой пост в связи с переходом на новое место работы», — говорится в сообщении администрации.

Землякову избрали главой Химок в феврале 2025 года на заседании Совета депутатов. Под ее руководством реализовали значимые проекты. Например, начали строительство тренировочной базы ЦСКА на озере Круглое, открыли в парке Толстого набережную и экотропу, а также расширили парк «Дубки» на 1,2 гектара.

Уточняется, что временно исполняющим полномочия главы округа будет Инна Федотова, ранее занимавшая пост главы подмосковного Клина.

