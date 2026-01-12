Глава Химок Елена Землякова ушла в отставку

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 58 0

Исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет Инна Федотова.

Почему глава Химок Елена Землякова покинула пост

Фото: Министерство экономики и финансов Московской области

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава городского округа Химки в Московской области Елена Землякова покинула пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщила администрация муниципалитета в Telegram-канале.

«11 января 2026 года она покинула свой пост в связи с переходом на новое место работы», — говорится в сообщении администрации.

Землякову избрали главой Химок в феврале 2025 года на заседании Совета депутатов. Под ее руководством реализовали значимые проекты. Например, начали строительство тренировочной базы ЦСКА на озере Круглое, открыли в парке Толстого набережную и экотропу, а также расширили парк «Дубки» на 1,2 гектара.

Уточняется, что временно исполняющим полномочия главы округа будет Инна Федотова, ранее занимавшая пост главы подмосковного Клина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Гайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков пострадал в результате атаки дрона ВСУ. Инцидент произошел в селе Головчино. Вражеский беспилотник ударил по коммерческому объекту. На место происшествия приехал Панков, чтобы оценить последствия атаки. В этот момент здание повторно атаковал еще один украинский БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:52
Тонкая грань: какие ошибки в споре с Ларисой Долиной допускает Полина Лурье
18:41
Сеть гипермаркетов OBI изменит название на «DOM Лента»
18:31
Умерла бразильская актриса Титина Медейрос
18:22
Эрмитаж прокомментировал продление ареста археологу Бутягину в Польше
18:14
Тимоти Шаламе поблагодарил Кайли Дженнер в речи на «Золотом глобусе»
18:06
«Елка Победы» в музее на Поклонной горе собрала рекордное число юных гостей

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Неделя вместо вечности: сколько Долина может тянуть с передачей ключей
Ключи без прав: почему путь назад в квартиру для Ларисы Долиной закрыт
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео