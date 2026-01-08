Глава Грайворонского округа пострадал при атаке дрона ВСУ

Лилия Килячкова
Инцидент произошел в селе Головчино.

Глава Гайворонского округа пострадал при атаке ВСУ

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Глава Грайворонского округа Дмитрий Панков пострадал при атаке дрона ВСУ

Глава Гайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков пострадал в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями главу округа доставили в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести», — сообщил глава региона.

Инцидент произошел в селе Головчино. Вражеский беспилотник ударил по коммерческому объекту. На место происшествия приехал Панков, чтобы оценить последствия атаки. В этот момент здание повторно атаковал еще один украинский БПЛА.

Гладков добавил, что во время атаки Панков помогал женщине, чей автомобиль был поврежден во время первого удара БПЛА. Также он уточнил, что это уже третье ранение главы Гайворонского округа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Борисовском районе Белгородской области в селе Грузское в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб местный житель.

