Эрмитаж прокомментировал продление ареста археологу Бутягину в Польше

Элина Битюцкая
Арест археолога продлили 12 января.

Как Эрмитаж прокомментировал арест Александра Бутягина

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Эрмитаж продолжит помощь арестованному в Польше археологу Бутягину

Музей Эрмитаж продолжит оказание помощи арестованному в Польше российскому археологу Александру Бутягину. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Эрмитажа, сотрудником которого является ученый.

На заседании суда в Варшаве рассмотрели вопрос о продлении срока содержания под стражей заведующего сектором археологии Эрмитажа. По решению суда, арест Бутягина продлили до 4 марта 2026 года. Ранее срок истекал 13 января.

В официальном заявлении Эрмитаж сообщил, что продолжает поддержку Александру Бутягину через дипломатические каналы. Музей находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел России, посольством в Варшаве и коллегами из музейного сообщества.

Ранее, в декабре 2025 года, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский направлял официальные письма министру юстиции и генеральному прокурору Польши Вальдемару Журеку, а также европейским коллегам, указывая на возможные негативные последствия этой ситуации для международного археологического и музейного сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал о продлении ареса задержанному по запросу Украины археологу Александру Бутягину.

