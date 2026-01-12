Шутка с последствиями: украинку не пустили на рейс из-за надписи «Бомба» на лбу

|
Дарья Орлова
Неудачный жест перед вылетом в Швейцарию обернулся штрафом и сорванным путешествием.

Пассажирку сняли с рейса в Польше из-за надписи на лице

Фото: 5-tv.ru

В Варшаве украинку не пустили на рейс из-за надписи «Бомба» на лбу

В аэропорту Варшавы сотрудники авиационной безопасности отказали в посадке на самолет 29-летней гражданке Украины, которая перед рейсом в Цюрих написала на лбу помадой слово «бомба». Инцидент расценили как нарушение правил безопасности полетов, сообщила радиостанция RMF24.

«Женщина объяснила, что сделала надпись ради шутки», — отмечает издание.

По информации журналистов, пассажирка вела себя спокойно, не сопротивлялась требованиям персонала и не проявляла агрессии. Дополнительная проверка не выявила у нее запрещенных или опасных предметов, багаж также не вызвал подозрений. Несмотря на это, служба безопасности сочла подобное поведение недопустимым в условиях аэропорта и приняла решение не допускать женщину к перелету.

В результате украинку оштрафовали на 500 злотых — это около десяти тысяч рублей. Самолет в Цюрих она так и не смогла покинуть на запланированном рейсе.

Ранее также сообщалось о другом резонансном авиационном инциденте: женщина, опоздавшая всего на десять минут на рейс, избежала гибели после того, как лайнер разбился вскоре после вылета в индийском Ахмадабаде. Самолет упал на здание общежития для врачей, на борту находились 242 человека. По данным телеканала NDTV, возможной причиной катастрофы стало столкновение с птицами. По последней информации, все находившиеся на борту погибли.

