Шутка с последствиями: украинку не пустили на рейс из-за надписи «Бомба» на лбу

В Варшаве украинку не пустили на рейс из-за надписи «Бомба» на лбу

В аэропорту Варшавы сотрудники авиационной безопасности отказали в посадке на самолет 29-летней гражданке Украины, которая перед рейсом в Цюрих написала на лбу помадой слово «бомба». Инцидент расценили как нарушение правил безопасности полетов, сообщила радиостанция RMF24.

«Женщина объяснила, что сделала надпись ради шутки», — отмечает издание.

По информации журналистов, пассажирка вела себя спокойно, не сопротивлялась требованиям персонала и не проявляла агрессии. Дополнительная проверка не выявила у нее запрещенных или опасных предметов, багаж также не вызвал подозрений. Несмотря на это, служба безопасности сочла подобное поведение недопустимым в условиях аэропорта и приняла решение не допускать женщину к перелету.

В результате украинку оштрафовали на 500 злотых — это около десяти тысяч рублей. Самолет в Цюрих она так и не смогла покинуть на запланированном рейсе.

