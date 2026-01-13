Музыка в метро: врач рассказала о скрытой угрозе для слуха

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 60 0

Высокая громкость и длительное использование могут вызвать необратимые изменения во внутреннем ухе.

Риски прослушивания музыки в наушниках в метро — сурдолог

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сурдолог Вылегжанина: громкая музыка способна привести к потере слуха

Регулярное прослушивание музыки в наушниках во время поездок в метро может представлять опасность для слуха. Об этом Lenta.ru сообщила врач-оториноларинголог и сурдолог Лариса Вылегжанина.

По словам специалиста, основную угрозу представляет избыточная громкость, к которой люди часто прибегают, стараясь заглушить звуки подземки. Звуковое воздействие на уровне около ста децибел и выше вызывает перегрузку слухового аппарата, снижает чувствительность восприятия и со временем может привести к развитию тугоухости.

Врач отметила, что продолжительное использование наушников в условиях постоянного шума способно вызвать стойкие и необратимые изменения во внутреннем ухе. В результате повреждаются чувствительные рецепторные клетки, отвечающие за передачу звуковых сигналов.

«Первые симптомы включают ощущение заложенности ушей после поездки, временное снижение слуха, звон или шум в ушах», — пояснила врач.

Вылегжанина напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать так называемое правило «шестьдесят на шестьдесят»: уровень громкости не должен превышать 60% от максимального, а общее время прослушивания музыки — одного часа в день. В условиях метро специалист посоветовала отдавать предпочтение наушникам с функцией активного шумоподавления, которые позволяют снизить фоновый шум без увеличения громкости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:47
Избежать рака: онколог назвал симптомы, из-за которых нужно срочно идти к врачу
3:26
В зоне риска: невролог назвал самых чувствительных к колебаниям погоды людей
2:56
«Базовый минимум»: почему редкие интенсивные тренировки опаснее регулярных
2:36
Музыка в метро: врач рассказала о скрытой угрозе для слуха
2:17
В магазинах Петербурга установили камеры в примерочных
1:56
Стриптиз в Нижнем Тагиле: что говорят зрители скандального шоу с полуголыми снегурочками

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых
Задушена после свидания: пропавшая 17-летняя студентка из Крыма найдена мертвой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео