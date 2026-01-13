Музыка в метро: врач рассказала о скрытой угрозе для слуха

Высокая громкость и длительное использование могут вызвать необратимые изменения во внутреннем ухе.
Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сурдолог Вылегжанина: громкая музыка способна привести к потере слуха
Регулярное прослушивание музыки в наушниках во время поездок в метро может представлять опасность для слуха. Об этом Lenta.ru сообщила врач-оториноларинголог и сурдолог Лариса Вылегжанина.
По словам специалиста, основную угрозу представляет избыточная громкость, к которой люди часто прибегают, стараясь заглушить звуки подземки. Звуковое воздействие на уровне около ста децибел и выше вызывает перегрузку слухового аппарата, снижает чувствительность восприятия и со временем может привести к развитию тугоухости.
Врач отметила, что продолжительное использование наушников в условиях постоянного шума способно вызвать стойкие и необратимые изменения во внутреннем ухе. В результате повреждаются чувствительные рецепторные клетки, отвечающие за передачу звуковых сигналов.
«Первые симптомы включают ощущение заложенности ушей после поездки, временное снижение слуха, звон или шум в ушах», — пояснила врач.
Вылегжанина напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать так называемое правило «шестьдесят на шестьдесят»: уровень громкости не должен превышать 60% от максимального, а общее время прослушивания музыки — одного часа в день. В условиях метро специалист посоветовала отдавать предпочтение наушникам с функцией активного шумоподавления, которые позволяют снизить фоновый шум без увеличения громкости.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
100%
Нашли ошибку?