«Подходящая якобы всем»: Путин о системе недобросовестной конкуренции в мире

Путин заявил о создании мировой системы зависимости под видом нужного механизма

В мире под видом необходимой системы была создана модель зависимости одних стран от других. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы государства, речь идет о недобросовестной финансовой конкуренции мирового масштаба, которая существовала ранее в мире. Путин отметил, что изначально такие механизмы представлялись как полезные и нужные для развития, однако на практике они привели к зависимости.

«Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчеты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент», — заявил президент России.

Путин подчеркнул, что подобный подход используется как инструмент давления и ограничения самостоятельного развития государств. По его словам, такие схемы мешают честной конкуренции и ставят участников мировой экономики в неравные условия.

«То есть, по сути, это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов. Сегодня подавляющее большинство стран это видит», — отметил российский лидер.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

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