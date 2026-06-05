«Я впечатлен»: посол Ливана в России назвал ПМЭФ выдающимся форумом в мире

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

Дипломат впервые участвует в мероприятии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Посол Ливана в России Аззам: ПМЭФ — один из самых выдающихся форумов мира

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за годы своего проведения укрепил статус одной из ведущих деловых площадок мира. Об этом сообщил посол Ливана в России Башир Шауки Салех Аззам на полях ПМЭФ.

Дипломат подчеркнул, что размах мероприятий в Санкт-Петербурге соответствует международным стандартам.

«Я действительно впечатлен уровнем организации, масштабом этой конференции и проводимыми мероприятиями. Я думаю, что этот форум за эти годы укрепил свой статус одного из самых выдающихся экономических форумов в мире», — заявил посол.

Для Башира Шауки Салеха Аззама нынешний форум стал дебютным. Он занял пост посла Ливана в России в прошлом году и принял участие в ПМЭФ по официальному приглашению организаторов.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Форум, организованный фондом «Росконгресс», собрал представителей власти, крупного бизнеса, ученых и международные делегации. На несколько дней Петербург стал главной мировой площадкой для обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

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