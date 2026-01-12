Mercedes-Benz оформил регистрацию товарного знака в России

Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России. Как выяснило РИА Новости, соответствующая заявка была подана в Роспатент в сентябре, а позже ведомство приняло решение о ее одобрении.

Согласно регистрационным данным, компания получила право на производство и реализацию автомобилей на территории России, а также на выпуск и продажу автозапчастей.

Mercedes-Benz Group AG, ранее известная как Daimler AG, является одним из крупнейших мировых автопроизводителей. Немецкий концерн объявил о прекращении деятельности на российском рынке в 2022 году.

Ранее южнокорейская компания Hyundai, приостановившая работу в России в 2022 году, зарегистрировала на территории страны сразу три товарных знака. Об этом 16 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на сведения, содержащиеся в базе Роспатента.

Согласно опубликованным данным, один из знаков — Matrix — оформлен по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг. Он охватывает легковые и грузовые автомобили, а также фургоны и автобусы.

Кроме того, регистрацию получил бренд Genesis, под которым выпускаются автомобили бизнес-класса. Этот товарный знак отнесен к 41-му классу МКТУ, включающему виды деятельности, связанные с организацией и проведением публичных мероприятий.

