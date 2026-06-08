Контрафакт у вас дома: названы товары, которые подделывают чаще всего

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Накануне крупную партию на 13 миллионов рублей задержали в Омске.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Крупную партию контрафакта на 13 миллионов рублей задержали в Омске

Крупную партию контрафакта на 13 миллионов рублей задержали в Омске. Полицейские изъяли почти пять тысяч бутылок спиртного и 50 тысяч пачек сигарет без маркировки.

Как говорят эксперты, в России чаще всего подделывают именно алкоголь и табак. Контрафакт распространен не только на стихийных рынках, но и в легальной, на первый взгляд, рознице — на маркетплейсах и в мелких магазинах.

Среди других популярных копий — автозапчасти, одежда, спортивная обувь. А также косметика, бытовая химия и электроника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на рынке автозапчастей сложилась крайне опасная ситуация: доля контрафакта в магазинах превысила 50%, то есть каждая вторая деталь может оказаться подделкой. Отличить такие товары от оригинала становится все сложнее — подмену не всегда может заметить даже опытный специалист, если подделка качественная.

Тем временем за сбыт пищевого фальсификата предложили ввести реальные сроки заключения.

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