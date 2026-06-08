Партия Пашиняна получила 49,81% после обработки всех бюллетеней

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала менее 50% после обработки бюллетеней со всех участков. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

За нее проголосовали 49,81% избирателей. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. В ЦИК подчеркнули, что это предварительные данные.

В воскресенье, 7 июня, в республике прошли парламентские выборы, по итогу которых будет определен состав Национального собрания девятого созыва. В выборах участвовали 18 политических сил.

Ранее ЦИК страны также сообщал, что после обработки 70% голосов также лидировала партия Пашиняна — «Гражданский договор». На втором месте находился альянс партий «Сильная Армения». У них было 23,7%. А третью строчку занимал другой альянс — «Армения». У него было 9,78% голосов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян объявил о недемократичности прошедших парламентских выборах. Он заявил: власти страны остановили подсчет голосов, когда осознали большую вероятность проигрыша.

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