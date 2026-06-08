Отдых без границ: Россия планирует ввести безвизовый режим с тремя странами

В 2026 году Россия введет безвизовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом

В 2026 году Россия планирует отменить визы с тремя странами — Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в настоящее время идут активные переговоры относительно этого вопроса. Кондратьев выразил надежду на то, что стороны в итоге сумеют договориться и отменить визы.

«Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», — сказал собеседник агентства, отметив, что для его ведомства эта задача является ключевой на текущий год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и Мозамбик ведут переговоры о взаимной отмене визового режима. Сейчас у граждан РФ есть возможность посещать чуть более десяти стран Африки без визы. В этот список входят, в том числе Марокко, Намибия и ЮАР.

Помимо этого Китай также заинтересован в продлении безвизового режима с Россией до конца 2027 года.

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