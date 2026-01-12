NYT узнала об ошибках венесуэльских военных в работе с С-300 при атаке США

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Республика не была готова к американскому вторжению.

Ошибки военных Венесуэлы в работе с С-300 при атаке США

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

NYT: венесуэльские С-300 оказались беспомощными из-за некомпетентности военных

Венесуэльские военные не были достаточно компетентны в обращении с российской системой противовоздушной обороны (ПВО) С-300, а также комплексом «Бук». Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и экспертов.

По информации издания, анализ фотографий, видеозаписей и спутниковых снимков показал, что некоторые компоненты противовоздушной обороны на момент атаки 3 января все еще находились на складах, а не в рабочем состоянии.

NYT утверждает, что недостаток опыта работы с одной из самых передовых в мире зенитных систем C-300 указал на неготовность Венесуэлы к американскому вторжению, несмотря на многомесячные предупреждения.

«После многих лет коррупции, плохой логистики и санкций все это, безусловно, снизило боеготовность систем противовоздушной обороны Венесуэлы», — сказал бывший руководитель представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре.

В ночь на 3 января США провели спецоперацию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. В Каракасе прогремели взрывы. Погибли 100 человек, среди которых есть мирные жители и военные.

Чету доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона. Мадуро и Флорес в ходе первого судебного заседания не признали вину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США применили секретное оружие во время захвата Мадуро.

