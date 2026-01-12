Торги по продаже аэропорта Домодедово проведут 20 января

|
Дарья Корзина
Начальная стоимость лота установлена на уровне 132,3 миллиардов рублей.

Домодедово выставят на торги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Аукцион по реализации «ДМЕ Холдинга», владеющего аэропортом Домодедово и связанными с ним структурами, запланирован на 20 января 2026 года. Это следует из данных сайта ГИС «Торги».

Заявки от потенциальных участников будут принимать с 13 по 19 января. Начальная стоимость лота составит 132,3 миллиарда рублей, размер задатка составляет 26,5 миллиарда рублей. На продажу выставят 100% долей компании — владельца аэропорта.

Согласно условиям торгов, договор купли-продажи предполагается подписать в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.

Ранее глава Росавиации и председатель совета директоров аэропорта Дмитрий Ядров сообщал о завершении аудита Домодедово. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что приватизация актива пройдет в формате открытого аукциона в начале 2026 года и уже вызывает интерес со стороны инвесторов.

Аэропорт Домодедово перешел под государственный контроль летом 2025 года.

