Зеленский похвалил похищавший мобилизованных 225-й полк ВСУ

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Боевики держали новоприбывших в подвалах.

Зеленский похвалил похищавший новобранцев 225-й полк ВСУ

Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Глава киевского режима Владимир Зеленский официально поддержал похищение боевиков из смежных подразделений 225-м отдельным штурмовым полком (225 ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

В российский силовых структурах, в свою очередь, подчеркнули, что сообщения о похищениях вызвали колоссальный резонанс в украинском обществе. По словам собеседника агентства ТАСС, многие выступили с резкой критикой в адрес ВСУ и напомнили о методах, которыми командиры 225-го полка запугивают мобилизованных.

Тем не менее Зеленский похвалил действия боевиков, что тут же поспешил отметить командир полка Олег Ширяев в социальных сетях.

 

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли в Селидово (ДНР) 130 человек. По словам посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, из-за «лютующих» силовиков значительная часть населения вынужденно покинула прифронтовые районы.


