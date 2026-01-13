«Можно переродиться»: Юлия и Даниил Брант о возрастных артистах на сцене

Дуэт Брант оспорил слова Цискаридзе о возрасте в творчестве

Пока творчество приносит удовольствие, силы и энергию, нужно им заниматься. И возраст не играет никакой роли. Таким мнением в интервью 5-tv.ru на фестивале «Наши Голоса» поделился семейный музыкальный дуэт Юлия и Даниил Брант.

Пара оспорила ранее высказанные публично слова знаменитого артиста балета Николая Цискаридзе о том, что пожилые люди смотрятся на сцене нелепо. По мнению исполнителей, сам бывший премьер Большого театра давно показал, как в творчестве можно перерождаться.

«Надеюсь, что вы не про нас. Это первое. А во-вторых, Николай Цискаридзе всем своим творчеством показывает, что можно перерождаться, потому что совсем недавно, закончив балетную деятельность, он начал играть в театре», — отметил Даниил Брант.

Он добавил, что важно находить новые формы своего таланта и, пока это приносит личное удовольствие и нравится аудитории, это будет иметь успех. Его слова поддержала и супруга. По мнению Юлии Брант, творчество — это самовыражение, которое должно вдохновлять и радовать.

«Быть творцом какого-то искусства, создавать песни и параллельно заниматься преподавательской деятельностью, когда в тебе есть силы, энергия, а самое главное, вдохновение заниматься и тем, и другим — это просто прекрасно. И я считаю, что чем дольше этот момент продлится, тем лучше, конечно же», — сказала певица.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по словам певца Ильи Гурова, на российской эстраде преобладают больше сольные артисты, нежели музыкальные группы, из-за экономии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX