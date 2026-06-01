«Любовь!» — Надежда Бабкина про секрет бодрости в 76 лет

Анастасия Антоненко
В 76 лет певица умудряется сохранять боевой настрой, выдерживать многочасовые репетиции и сложный график.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

В чем секрет бодрости знаменитостей? ЗОЖ, регулярные медитации, хобби или, может быть, качественный регулярный секс? Как выяснилось, не только это. По словам народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, находится в прекрасном состоянии ей помогает любовь. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках клипа на свой дуэт с певицей Ивушка.

«Какие масочки? Любовь! Вот и все. Потому что надо любить вокруг себя все то, что тебя окружает», — поделилась артистка.

Как отметила исполнительница «Калинки», важную составляющую в хорошем самочувствии играет душ, соблюдение водного баланса и полноценный сон.

Бабкина также подчеркнула, что не стоит жаловаться, когда что-то происходит неприятное вокруг — нужно искать причины в себе.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Надежда Бабкина не следит за весом и иногда может позволить себе съесть лишнего, например, конфетку, и не одну. По ее мнению, все должно быть в удовольствие, в том числе и еда.

До этого певица Лолита поделилась, что не любит спорт. Она считает, что он гробит здоровье. Кроме того, она на дух не переносит смотреть Олимпиады по телевизору.

Есть на российской эстраде и те, кто действительно держит себя в форме и соблюдает режим. Например, у заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, завтрак состоит из белка и обилия клетчатки. В его рационе яйца и овощи обязательно присутствуют.

