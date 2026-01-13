Приятный молодой человек: стало известно о новом романе Елены Степаненко

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 733 0

С Евгением Петросяном артистка развелась в 2018 году.

Как сейчас живет Елена Степаненко

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продюсер Дворцов рассказал о новом романе Елены Степаненко

Заслуженная артистка России Елена Степаненко окончательно оставила в прошлом историю с бывшим мужем, народным артистом РСФСР Евгением Петросяном, и сейчас состоит в новых отношениях. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, на светских мероприятиях артистка появляется в компании мужчины примерно 45 лет, которого она представляет своим администратором. При этом, как отметил Дворцов, поведение пары выглядит более личным.

«На нескольких мероприятиях мы видели ее с приятным молодым человеком лет 45. Она представляет его как своего администратора. Однако недвусмысленные взгляды и рукопожатия между ними выдают больше, чем деловые отношения», — поделился продюсер.

Продюсер считает, что именно новые отношения могли повлиять на заметные перемены во внешности и настроении 72-летней артистки. По его мнению, внимание со стороны более молодого мужчины ей явно приятно.

Елена Степаненко и Евгений Петросян официально развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества завершился в 2022 году, активы стоимостью около 1,5 миллиарда рублей были поделены примерно поровну. Позднее, в 2025 году, в суд поступил иск, связанный с неоплаченной экспертизой по этому делу.

В январе 2026 года Степаненко вновь активно появилась на телевидении, представив новый номер в программе «Утренняя почта». На данный момент юмористка сосредоточена на телевизионных проектах и работе над новыми номерами, отказавшись от активных гастролей и корпоративных выступлений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Психолог назвала главные причины увлечения селфхармом у подростков
8:28
«Ничего не осталось»: певица Власова изменила модные предпочтения
8:21
ФСБ пресекла деятельность преступной наркогруппы в ДНР
8:07
«Можно переродиться»: Юлия и Даниил Брант о возрастных артистах на сцене
8:00
Секреты материнства принцессы Дианы: 10 правил в воспитании детей, которым она следовала
7:50
Ночная охота на дроны: силы ПВО РФ отразили атаку беспилотников на пять регионов

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Приятный молодой человек: стало известно о новом романе Елены Степаненко
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео