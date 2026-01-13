Мошенники обокрали приморскую пенсионерку и сделал ее своим курьером

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали 72-летнюю местную жительницу, которая выполняла роль курьера для телефонных мошенников. Об этом сообщает УМВД России по Приморью, передают РИА Новости.

Правоохранители установили, что женщина сама оказалась в ловушке злоумышленников: сначала преступники обманным путем похитили все ее личные сбережения, а затем, манипулируя ею, заставили объезжать других пострадавших для сбора наличности. В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось изъять денежные средства и вернуть их законному владельцу.

Одним из тех, кто пострадал от действий организованной группы, стал житель Первореченского района. Пенсионер поверил человеку, представившемуся «сотрудником силовой структуры», и согласился передать 305 тысяч рублей прибывшей к нему женщине-курьеру.

Аферисты убедили мужчину, что эта процедура необходима для якобы официального «декларирования» его накоплений. Силовики выяснили, что за организацией преступного бизнеса стоит 18-летний парень из Омской области. Молодой человек специально прибыл в Приморский край, чтобы лично курировать сбор денег у населения.

География деятельности «гастролера» охватила сразу несколько городов региона, включая Уссурийск, Находку и краевой центр. Суммарный ущерб, нанесенный жителям Приморья, оценивается в 4,5 миллиона рублей.

В отношении задержанного жителя Омской области возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемый уже взят под стражу и дал признательные показания.

