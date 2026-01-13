Битва за Гренландию: как США намерены сделать ее 51-м штатом

Голодные американские генералы сейчас, возможно, обсуждают детали дерзкой операции, которой грезит президент США Дональд Трамп. Лидер Белого дома начал активное наступление на Гренландию. И не только на информационной передовой. В Конгресс США внесен законопроект об аннексии острова. Гренландию собираются сделать 51-м штатом. На это заявление неоднозначно отреагировали в руководстве НАТО. Почему глава альянса посоветовал всем «расслабиться», и почему не все ему поверили — знает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Американские чиновники перешли от слов к действию. Конгрессмен Рэнди Файн внес в Конгресс США законопроект об аннексии Гренландии.

«Гренландия нужна нам для торговых путей, она нужна нам как буфер между нами и Россией, и она нужна нам потому, что там много полезных ископаемых», — заявил конгрессмен Рэнди Файн.

Конечно, ему еще предстоит пройти довольно сложную процедуру согласования. И никаких гарантий, что Конгресс проголосует «за» — нет. Тем не менее, посол Дании в США поспешил встретиться с конгрессменом.

«Мы встретились с конгрессменом Файном и исчерпывающе дали понять, что Гренландия — это часть Королевства Дания», — заявил посол Дании в США Йеспер Меллер.

В Европе в серьезность американских намерений, по крайней мере, официально, не очень-то верят. Но слишком часто повторяют это во время любых публичных выступлений.

«У меня нет никаких оснований полагать, что это будет серьезно рассматриваться. Я уверен, что нас объединяет общий интерес в решении проблем безопасности в Арктическом регионе», — сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадехпуль.

Каким образом сама Германия относится к Арктике — немецкий министр рассказывать не стал. Генсек НАТО Марк Рютте на вопрос о Гренландии лишь пространно порассуждал о зонах влияния в регионе.

«Есть восемь арктических стран, семь из них в НАТО — США и Канада, и пять стран в Европе — Дания, Гренландия, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. И еще есть одна арктическая страна вне НАТО — это Россия. И есть риск усиления России и Китая в регионе», — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как и немецкий министр, Рютте, похоже, немного плавает в географии. Финляндия и Швеция не имеют выхода в Ледовитый океан. Исландия лежит южнее полярного круга. Но Данию и Гренландию генсек альянса на всякий случай разделил.

На деле же регион делится по сути вот на такие зоны. Большая часть — за Россией, и активно осваивается. У Канады тоже немалая часть, но экономической деятельности в Арктике она почти не ведет — нет технологий. За США только побережье Аляски. Меньше, чем у Норвегии. Но если получится захватить Гренландию и надавить на Оттаву, то американский сектор Арктики сравняется с российским.

Тем более, в США уверены: отказаться от территорий Европа в итоге согласится.

«Европейцы с легкостью откажутся от Гренландии, если смогут. Если это будет цена сделки — отдать Гренландию, но сохранить США в Европе, они предпочтут пожертвовать Гренландией. Они не особо-то о ней и заботятся», — считает политолог Гарланд Никсон.

Есть еще Британия, которая, как пишет The Telegraph, готова отправить войска на арктический остров, чтобы успокоить американцев по вопросу безопасности. Но у Кира Стармера, британского премьера, свои проблемы с США. Причем из-за Илона Маска. В своем аккаунте в Х он опубликовал вот такие фото.

Официально, Стармер протестует против ИИ Grok, который позволяет раздевать людей на фото. И даже грозит запретить его. Только вот этот самый искусственный интеллект в США планируют сделать основой в военной сфере.

«ИИ Grok будет интегрирован в каждую секретную сеть в нашем ведомстве. И станет доступен уже в конце этого месяца», — сказал министр войны США Пит Хегсет.

Неразбериха внутри альянса только на руку Трампу. НАТО без США попросту рухнет. И, судя по всему, именно этим Вашингтон будет шантажировать союзников и получать взамен все, что пожелает. В том числе и Гренландию.

