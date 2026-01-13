Генетическая проверка для будущих родителей стала бесплатной по ОМС

С 2026 года в России тестирование на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) и опасные моногенные болезни (ПГТ-М) официально включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Об этом сообщила в беседе с ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

По словам эксперта, такие высокотехнологичные исследования станут доступны гражданам за счет средств обязательного медицинского страхования. Данная мера направлена на поддержку здоровья нации и снижение рисков рождения детей с тяжелыми некорректируемыми патологиями.

Специализированные анализы, известные как ПГТ-М и ПГТ-СП, обычно проводятся в рамках процедур вспомогательных репродуктивных технологий.

«Преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания и/или на структурные хромосомные перестройки проводится в программах вспомогательных репродуктивных технологий, и их рекомендовано назначать пациентам, имеющим высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями», — подчеркнула эксперт.

К этой категории относятся люди, уже знающие о наличии у них специфических генных мутаций или определенных хромосомных аномалий, которые могут передаться потомству.

Новые правила предоставления медпомощи позволят парам получить квалифицированную поддержку и провести диагностику эмбрионов бесплатно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.