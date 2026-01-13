Генетическая проверка для будущих родителей стала бесплатной по ОМС

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 700 0

Данная мера направлена на поддержку здоровья нации и снижение рисков рождения детей с тяжелыми некорректируемыми патологиями.

Что нужно знать при планировании беременности

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С 2026 года в России тестирование на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) и опасные моногенные болезни (ПГТ-М) официально включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Об этом сообщила в беседе с ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

По словам эксперта, такие высокотехнологичные исследования станут доступны гражданам за счет средств обязательного медицинского страхования. Данная мера направлена на поддержку здоровья нации и снижение рисков рождения детей с тяжелыми некорректируемыми патологиями.

Специализированные анализы, известные как ПГТ-М и ПГТ-СП, обычно проводятся в рамках процедур вспомогательных репродуктивных технологий.

«Преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания и/или на структурные хромосомные перестройки проводится в программах вспомогательных репродуктивных технологий, и их рекомендовано назначать пациентам, имеющим высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями», — подчеркнула эксперт.

К этой категории относятся люди, уже знающие о наличии у них специфических генных мутаций или определенных хромосомных аномалий, которые могут передаться потомству.

Новые правила предоставления медпомощи позволят парам получить квалифицированную поддержку и провести диагностику эмбрионов бесплатно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
Семья мужа-тирана знакома с Обамой: в США бесследно исчезла россиянка
11:15
Оторвали малышу руку во время родов? Что творилось в стенах новокузнецкого роддома
11:05
Губернатор Кузбасса отстранил главврача больницы после гибели младенцев
10:57
Разрыв отношений на полном ходу: женщина выпрыгнула из автомобиля без одежды
10:44
Битва за Гренландию: как США намерены сделать ее 51-м штатом
10:30
Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме в новогодние праздники

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Генетическая проверка для будущих родителей стала бесплатной по ОМС
Пустые залы: на первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано 18 билетов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео