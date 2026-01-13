Сестра Бузовой «накинулась» на певицу с «обвинениями» в срыве диеты

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 20 0

Из частых поездок в Белоруссию ведущая привезла родственнице много колбасы.

Сестра Бузовой обвинила певицу в колбасной зависимости

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

Сестра Бузовой Анна в шутку обвинила певицу в срыве диеты

Младшая сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой, Анна, обратилась к ней с публичным «обвинением». Об этом она рассказала в своем микроблоге после новогодних праздников, передает 7Дней.ru.

В обращении Анна заявила, что у нее возникла «небольшая проблемка» с возвращением к правильному питанию. Вся вина, по ее словам, лежит на старшей сестре.

«Сестренка моя любимая… просто подсадила нас на белорусские колбасы. Это так вкусно, что невозможно от этого отказаться», — сказала она.

Ольга Бузова, будучи членом жюри белорусского шоу «Фактор. BY», часто бывает в Минске и привозит оттуда местные деликатесы.

«Спасибо, лап, за то, что привила мне страсть, любовь и зависимость от колбасы», — с иронией добавила Анна, задавшись вопросом, как теперь от этой «любви» избавиться.

Поклонники артистки восприняли обращение по-разному. Некоторые сочли тон сестры слегка агрессивным, однако сама Анна подчеркнула, что говорит в шутку. В последнее время сестры смогли преодолеть прошлые размолвки и восстановили близкие отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Даны Борисовой отдохнула в Череповце с 35-летним избранником.

