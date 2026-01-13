Британия может закрыть доступ в соцсети для подростков вслед за Австралией

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Правительство считает, что платформы специально созданы для формирования зависимости и тревожности у детей.

В каких странах мир соцсети под запретом

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Metro: Британия может закрыть доступ в соцсети для подростков вслед за Австралией

Власти Великобритании изучают перспективу блокировки соцсетей для несовершеннолетних граждан, ориентируясь на опыт австралийских коллег. Об этом сообщает Metro.

Государственный секретарь по науке, инновациям и технологиям Лиз Кендалл проявляет интерес к инициативе, хотя окончательный вердикт правительством еще не вынесен. Согласно имеющимся данным, решение по этому вопросу будет принято в ближайшие месяцы.

В Австралии аналогичные меры уже вступили в силу: такие гиганты, как TikTok, Instagram*, YouTube и другие платформы, обязаны удалять аккаунты подростков под угрозой внушительных штрафов, достигающих 50 миллионов австралийских долларов (около 2,6 миллиарда рублей). Британское руководство намерено внимательно следить за эффективностью этих мер и тем, насколько успешно они будут реализовываться на практике.

Поддержка данной инициативы наблюдается среди различных политических сил и профессиональных сообществ Британии. Лидер консерваторов Кеми Баденоч подчеркнула, что подобные социальные сети специально созданы для формирования зависимости и наживаются на детской тревожности.

Представители профсоюза учителей также активно выступают за ограничения, указывая на серьезное ухудшение дисциплины и концентрации внимания у школьников из-за влияния цифрового контента. Опросы среди педагогов показывают, что около 89% специалистов поддерживают законодательный запрет.

В то же время некоторые благотворительные организации опасаются, что тотальная блокировка станет слишком «грубым» инструментом и может лишь переместить угрозы в теневые сегменты интернета или игровые чаты, не решив проблему безопасности полностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — компания Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:54
Выходят в окно: как жители Камчатки борются с мощным снежным циклоном
14:45
В Екатеринбурге нашли труп с пакетом на голове
14:34
Путин обсудил с губернатором Ярославской области развитие региона
14:30
Тайный роман? Кристина Асмус отдыхает на Бали с новым спутником
14:22
Испанскую лыжницу вместе с собакой накрыло лавиной на горе в Андорре
14:15
Гастрономический проект «Новогодний московский завтрак» завершился в Москве

Сейчас читают

Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме: что известно
В Москве открыли наследственное дело Веры Алентовой
Оторвали малышу руку во время родов? Что творилось в стенах новокузнецкого роддома
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео