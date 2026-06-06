«Богатейший человек в Европе»: раскрыто реальное состояние Зеленского

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 1 605 0

Официальные доходы главы киевского режима гораздо скромнее.

Какое состояние у Зеленского

Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

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Тема:
ПМЭФ 2026

Спикер Госсовета Крыма: состояние Зеленского оценивается в пять миллиардов $

Личное состояние президента Украины Владимира Зеленского по инсайдерской информации оценивается почти в пять миллиардов долларов (свыше 368 миллиардов рублей. — Прим. ред.). Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026.

«Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка пять миллиардов долларов его личное состояние на сегодня», — заявил политик.

Константинов отметил, что и ближайшее окружение главы киевского режима — не менее обеспеченные люди.

При этом официальные доходы Зеленского выглядят значительно скромнее. В декларации об имуществе за 2025 год общая сумма средств его семьи составляет чуть более одного миллиона долларов (свыше 73 миллионов рублей. — Прим. ред.). Из этой суммы порядка 595 тысяч долларов (более 43 миллионов рублей. — Прим. ред.) задекларированы наличными. Остальные средства лежат на счетах в банках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Европе потребовали лишить Зеленского ордена «За заслуги». Инициативу поддержали большинство политиков, так как президент Украины, по их мнению, не заслуживает награды из-за присвоения воинской части названия «Герои УПА» и обвинений в «этнических чистках».

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Тема:
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