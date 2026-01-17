Профессия под ударом: за что критикуют координаторов интимных сцен

The Guardian: многие звезды выступают против работы координаторов интимных сцен

В мировом кинематографе обострилась дискуссия вокруг роли координаторов интимных сцен на съемочной площадке. Однако сами специалисты утверждают, что их работа необходима индустрии. Об этом сообщает The Guardian.

Профессионалы, отвечающие за постановку подобных сцен, сталкиваются с неоднозначной реакцией со стороны голливудских звезд и общественности. Если одни актеры видят в них защиту и поддержку, то другие воспринимают их присутствие как цензуру и помеху творческому процессу.

Против работы таких специалистов высказались некоторые известные артисты. Например, Майки Мэдисон призналась, что не хотела привлекать координатора при создании фильма «Анора», а Гвинет Пэлтроу попросила эксперта «немного отступить» во время работы над новой лентой. Дженнифер Лоуренс и вовсе заявила, что в подобных услугах не было нужды, поскольку ее коллега по фильму «Умри, моя любовь» Роберт Паттинсон «не извращенец».

Однако координатор Аделаида Уолдроп поясняет, что их задача значительно шире простого надзора. По ее словам, возникший после движения #MeToo спрос на профессию превысил возможности качественного обучения кадров.

«Мы здесь не просто для того, чтобы шептать актерам на ухо между дублями», — отметила она в беседе с изданием.

Координаторы занимаются детальным разбором сценария, обсуждают границы дозволенного с артистами и следят за использованием специальных защитных приспособлений.

Специалист Робби Тейлор Хант подчеркивает, что их присутствие помогает избежать неловких ситуаций и травмирующего опыта, который ранее был обычным делом. Эксперты уверены, что благодаря их труду истории о близости на экране становятся более глубокими.

