Профессия под ударом: за что критикуют координаторов интимных сцен

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

В киноиндустрии разгораются споры о необходимости специалистов по безопасности в эротических эпизодах.

В чем заключается работа координатора интимных сцен

Фото: Кадр из к/ф «Анора», реж. Шон Бэйкер, 2024 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: многие звезды выступают против работы координаторов интимных сцен

В мировом кинематографе обострилась дискуссия вокруг роли координаторов интимных сцен на съемочной площадке. Однако сами специалисты утверждают, что их работа необходима индустрии. Об этом сообщает The Guardian.

Профессионалы, отвечающие за постановку подобных сцен, сталкиваются с неоднозначной реакцией со стороны голливудских звезд и общественности. Если одни актеры видят в них защиту и поддержку, то другие воспринимают их присутствие как цензуру и помеху творческому процессу.

Против работы таких специалистов высказались некоторые известные артисты. Например, Майки Мэдисон призналась, что не хотела привлекать координатора при создании фильма «Анора», а Гвинет Пэлтроу попросила эксперта «немного отступить» во время работы над новой лентой. Дженнифер Лоуренс и вовсе заявила, что в подобных услугах не было нужды, поскольку ее коллега по фильму «Умри, моя любовь» Роберт Паттинсон «не извращенец».

Однако координатор Аделаида Уолдроп поясняет, что их задача значительно шире простого надзора. По ее словам, возникший после движения #MeToo спрос на профессию превысил возможности качественного обучения кадров.

«Мы здесь не просто для того, чтобы шептать актерам на ухо между дублями», — отметила она в беседе с изданием.

Координаторы занимаются детальным разбором сценария, обсуждают границы дозволенного с артистами и следят за использованием специальных защитных приспособлений.

Специалист Робби Тейлор Хант подчеркивает, что их присутствие помогает избежать неловких ситуаций и травмирующего опыта, который ранее был обычным делом. Эксперты уверены, что благодаря их труду истории о близости на экране становятся более глубокими.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:14
Москалькова назвала неприемлемыми условия Украины по обмену удерживаемых курян
17:00
Профессия под ударом: за что критикуют координаторов интимных сцен
16:55
Дания не сможет требовать от Украины отправить войска в Гренландию
16:38
Принцу Уильяму запретили ездить на самокате по его новому имению
16:19
В Китае произошли две космические аварии за сутки
16:00
Изоляция опасна: как общение помогает восстанавливать здоровье

Сейчас читают

Певицу Галину Ненашеву госпитализировали в Москве
«Быть хорошим человеком — это профессия»: Ветров об Игоре Золотовицком
Свыше 100 животных из городских приютов обрели новый дом за праздники
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026