Чип для зрения и куб для сна: как ПМЭФ стал выставкой инноваций

На полях форума сегодня представили новинки, которые в ближайшие годы изменят представление о возможностях человека. Одна из таких инновационных разработок — генератор сна. Чтобы выспаться без ущерба для здоровья, достаточно всего три часа. И этому уже есть научное подтверждение. Как такое возможно — узнал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

— Это чип возвращает человеку зрение.

Звучит как эпизод из фантастического фильма. Вот эта маленькая страза — на самом деле искусственная сетчатка. С ней прозреют даже те, кто с рождения не мог видеть. А еще есть те самые чипы, встраиваемые в мозг, которые помогают в реабилитации.

Например, вот уникальная отечественная разработка — кубик для сна. Помогает за три часа выспаться как за восемь.

«Он помогает быстрее засыпать, глубже спать, меньше вставать по ночам и хорошо себя чувствовать за счет воздействия низкочастотных импульсов электромагнитного поля», — пояснила менеджер по работе с корпоративными клиентами Ксения Уткина.

Или очки, которые можно гнуть как хочешь.

«В этих очках люди ходят на Эверест, поднимались уже раз семь-восемь. В этих Федор Конюхов провел четыре месяца в Антарктиде, строил одиночную полярную станцию, — рассказал основатель бренда Алексей Лыков.

И каждый здесь привез в Петербург что-то, способное по-настоящему удивить.

Санкт-Петербургский экономический форум — это такое ежегодное российское «Экспо», выставка достижений. Что ни стенд — то уникальные технические, творческие, управленческие медиарешения.

Но уникальные решения здесь не только демонстрируют. На форуме их генерируют — на сессиях. О здоровье будущих поколений начинают заботиться с подготовки кадров.

«Науки о жизни — это наш приоритет. Соответственно, все, что мы хотим применить к клинике, строя ее, мы закладываем уже как ту оптимальную модель, которую мы видим и которая позволит развивать инновации действующим врачам или готовить тех, кто не будет выбирать и будет совмещать две эти карьеры», — рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Развивать технологии решено, возвращая популярность инженерных профессий. На форуме задаются вопросом: нужно ли возрождать советскую инженерную школу. или проще создать новую?

«Инженерное образование в профессии будет восприниматься в общественном сознании как элитное, когда инженер, с нашей точки зрения, окажется в центре системы, работающей от научной идеи до серийного продукта, от коррекции вузовских учебных программ до устойчивого потока специалистов», — считает генеральный директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова.

Именно инженерные кадры будут воплощать технологический образ будущего, сформированного учеными. Среди них диалог о мегаустановках: синхротронах, термоядерных реакторах и коллайдерах. Ни одна страна не может строить их в одиночку. Россия — среди тех, кто владеет ключевыми технологиями.

«Вот мы поставили токамак. Китай двадцать лет назад не знал слова „термояд“. Они не знали. А сегодня они великая страна, они уже делают это все. Мы создаем себе партнеров. Высокопрофессиональных. Они дальше, даже если сначала вот могут конкурировать, они неминуемо превращаются в правильное партнерство», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

О самом сложном доступно и понятно на форуме говорят те, кто напрямую руководит процессами. О технологиях — Мантуров и Баканов, о дипломатии — Лавров, о логике государственных решений — члены кабмина, о деньгах — руководители крупнейших банков. И все это — в блогерской студии VK Видео.

«Интервью у таких традиционных гостей форума — министров, вице-премьеров, как говорится, капитанов бизнеса — берут не профессиональные журналисты, а блогеры с многомиллионной аудиторией. Мы переводим с государственного языка на народный», — пояснила генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская.

На острие медиаповестки — кино. Прямо сейчас, пока в Петербурге и Кронштадте снимают «Черный шелк», о «Красном шелке» говорят как об одном из самых успешных международных проектов российского кино за всю его историю.

«Конечно, самым успешным кассовым российским фильмом в 2025 году за рубежом стал российско-китайский фильм „Красный шелк“. И это большой успех нашего сотрудничества с китайскими кинематографистами. Но он стал не единственным успешным фильмом. Надо сказать, что уже в этом году фильм „Буратино“ стал первым фильмом Национальной Медиа Группы, который получил прокат в регионе Ближнего Востока», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

На весь мир гремит и наша винодельческая отрасль. Шампанские — от Нового Света, тихие вина от Валерия Захарьина и Массандры. Инкерман, которому в этом году 65, представляет новинки.

«Мы уже опытные, но свои традиции не забываем. Вместе с тем очень активно реагируем на новые тенденции, которые возникают. И наряду с классическими винами мы выпускаем широкую линейку игристых вин, вин из автохтонных и редких сортов винограда, а также молодых легких вин, которые сейчас на рынке достаточно сильно востребованы», — рассказал начальник отдела по развитию бренда Инкерманского завода марочных вин Александр Черный.

ПМЭФ — уникальная площадка. Нет таких отраслей, перспективы развития которых не обсуждались бы здесь их ключевыми участниками. А результаты текущие можно увидеть, потрогать и попробовать.

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