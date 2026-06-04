Журналистка из США Оуэн: хотела бы взять интервью у Путина

Журналистка из США Кэндис Оуэнс хочет взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью телеканалу RT на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2026.

«Такер (Такер Карлсон — американский журналист. — Прим. ред.) брал интервью у Путина. Это то, что я бы очень хотела сделать, чтобы узнать больше», — заявила Оуэнс.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций и технологий.

Отдельное значение имеет международная повестка. ПМЭФ проходит на фоне меняющейся мировой системы, поэтому на нем обсуждают адаптацию к новым условиям, санкционное давление, развитие связей с глобальным Югом и Востоком, сотрудничество с государствами БРИКС, Азии, Африки и Латинской Америки. Участие представителей десятков стран подчеркивает, что форум остается пространством для международного диалога даже в условиях напряженной геополитической обстановки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оуэнс, ранее посетившая Москву, восхитилась российской столицей. Она призналась, что не ожидала, увидеть город таким чистым, красивым и упорядоченным.

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