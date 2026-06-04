«Булгакова уже нет»: в Киеве демонтировали памятник знаменитому писателю

В Киеве демонтировали памятник Булгакову на Андреевском спуске

В Киеве снесли памятник писателю Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске. Об этом сообщила украинская журналистка Екатерина Некречая.

Она выложила в Facebook* видеозапись демонтажа. На кадрах видно, как обернутый монумент грузят на транспорт.

«Андреевский спуск, Булгакова уже нет», — констатировала Некречая.

Споры вокруг фигуры родившегося в Киеве классика идут на Украине давно. Точку в них поставила «экспертная комиссия» Института национальной памяти, которая 29 марта 2024 года объявила писателя «символом российской имперской политики», «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом».

"Война" с монументами и переименование улиц, связанных с советской и российской историей, ведутся в стране после госпереворота 2014 года и принятия закона о так называемой декоммунизации в 2015-м. В последние годы эти действия переросли в искоренение любых напоминаний о многовековых связях с Россией — уничтожаются памятники ученым, художникам и литераторам, а для новых названий улиц нередко выбирают имена нацистских коллаборационистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как на 9 Мая жители Риги принесли цветы к памятнику советским солдатам на Покровском кладбище.

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