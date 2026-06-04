«Серьезная сила»: Стивен Сигал придумал, как помирить Запад с Россией
Артист нашел сферу, которая объединяет людей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Актер Стивен Сигал предложил помирить Запад с Россией с помощью искусства
Помирить Россию и Запад можно с помощью искусства. Об этом заявил американский актер Стивен Сигал в беседе с KP.RU на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026.
«Я всегда верил, что музыка и кино — очень серьезная сила, которая может объединять людей», — заявил артист.
Вместе с тем Сигал заявил, что разочарован тем, что Голливуд сейчас подвергается жесткой цензуре. Режиссеры получают различные указания, без выполнения которых фильмы просто не допускаются до показа на крупных международных фестивалях и лишаются возможности побороться за премию «Оскар».
Актер уверен, что из-за этих жестких рамок качество голливудских кинокартин за последние пять-шесть лет катастрофически снизилось.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Однако он не ограничивается только деловой повесткой, параллельно организована и культурная программа. Для гостей подготовлены выставки, концерты, театральные постановки и экскурсии.
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