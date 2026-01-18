Творчество лечит: как искусство помогает продлить жизнь и укрепить здоровье

|
Диана Кулманакова
Эксперты рекомендуют уделять созидательному хобби хотя бы 30 минут в неделю.

Чем помогают творческие хобби

Фото: 5-tv.ru

The Guardian: искусство помогает продлить жизнь и укрепить здоровье

Занятия творчеством и посещение культурных мероприятий способны значительно снизить риск развития депрессии и замедлить процессы старения организма. Об этом сообщает издание The Guardian.

Регулярное погружение в мир искусства, будь то пение, танцы, чтение или рукоделие, эффективно помогает бороться с признаками тревоги и стресса у людей любых возрастов. Научные изыскания последних десятилетий подтверждают, что у тех, кто часто посещает театры, галереи, кинотеатры или концерты, вероятность возникновения депрессивных состояний сокращается почти вдвое.

Исследователи подчеркивают, что такая закономерность не всегда связана с уровнем достатка или социальным положением человека — благотворное влияние творчества проявляется независимо от генетики и образа жизни.

Когда человек занимается созидательной деятельностью, в мозгу активируются центры удовольствия и выделяется дофамин, что способствует улучшению настроения. Кроме того, танцы или занятия музыкой укрепляют нейронные связи, делая мозг более устойчивым к возрастным изменениям и деменции.

Физиологическое воздействие искусства охватывает практически все системы человеческого организма, принося ощутимую пользу здоровью. Например, глубокое дыхание во время вокала тренирует легкие так же эффективно, как энергичная прогулка, а танцевальные движения помогают нормализовать артериальное давление и уровень сахара в крови.

Творческая активность также стимулирует иммунитет, снижая уровень воспалительных процессов. Эксперты рекомендуют уделять искусству хотя бы от 30 до 60 минут в неделю, чтобы почувствовать улучшения уже через полтора месяца.

Для достижения максимального эффекта можно превратить прослушивание музыки в утренний ритуал или заменить просмотр соцсетей чтением художественной литературы. Также полезно заниматься хобби, которые дают чувство контроля и повышают уровень мастерства. Например, лепка из глины или вязание помогают справляться с жизненными трудностями и развивает психологическую устойчивость.

