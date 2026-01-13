Турпоток в Ярославскую область вырос вдвое

Число туристов, посетивших Ярославскую область, выросло в два раза. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил губернатор региона Михаил Евраев. Динамику развития региона обсуждали сегодня в Кремле.

Сейчас там строят новый международный аэропорт. Его возводят в основном за счет частных инвестиций. Запущены туристические автобусы. Кроме того, в этом году весь устаревший транспорт полностью обновят. Отдельно президент обратил внимание на объекты здравоохранения.

«Вы упомянули, сейчас сказали об объектах здравоохранения, сказали про поликлиники, больницы. В каком состоянии там все находится?» — спросил президент.

«Могу сказать, сейчас завершаем строительство огромнейшего объекта. Это областная больница, новый корпус детской областной больницы. Сложный объект, скажу как есть, были большие проблемы с проектной документацией. Сейчас находится в завершающей стадии, летом ее запускаем. Это очень серьезный объект, новый, крупный, для нашего региона очень важный. Поэтому, конечно, по здравоохранению у нас задач очень много, но мы по ним активно идем», — рассказал губернатор.

«Я не случайно задал этот вопрос, потому что 28% зданий объектов здравоохранения нуждаются в капитальном ремонте», — отметил Путин.

«Да, так и есть. Особенно, я могу сказать, стационары, это проблема серьезная», — сказал Евраев.

«Новая больница — это очень важная вещь, нужная. Но не забывайте про текущую ситуацию», — напомнил президент.

Кроме того, на встрече обсуждалась поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В программе «Герои Ярославии» участвуют 300 человек, работает программа адаптивного спорта «Сильные духом», учреждена региональная медаль «Честь и слава».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.