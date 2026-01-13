Хулио Иглесиаса обвинили в домогательствах

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Прокуратура начала расследование в отношении певца после заявлений женщин.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Прокуратура начала проверку после обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против певца Хулио Иглесиаса. По данным el Diario, несколько домработниц сообщили о предполагаемых инцидентах, произошедших в 2021 году.

«Женщины, имена которых не разглашаются в целях их безопасности, утверждают, что предполагаемые случаи домогательств имели место в 2021 году, во время их работы в домах Иглесиаса в Доминиканской Республике и на Багамах», — сказано в материале.

По словам женщин, некоторые из них подвергались сексуальному преследованию поздно ночью в спальне певца, а старшие сотрудники якобы оказывали давление, требуя исполнения его пожеланий.

Хулио Иглесиас — испанский певец, проданный тираж его пластинок превышает 300 миллионов, что делает его одним из самых успешных испаноязычных артистов в истории.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актера, лауреата «Эмми» Тимоти Басфилда обвинили в сексуальном насилии над детьми. Суд в штате Нью-Мексико в США уже выдал ордер на его арест.

