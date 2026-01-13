В Казахстане заявили об опасном сближении российского и узбекского самолетов

Минтранс Казахстана заявил об опасном сближении российского и узбекского бортов

В воздушном пространстве Казахстана 10 января зафиксировали опасное сближение двух пассажирских авиалайнеров. Об этом 13 января проинформировал департамент по расследованию транспортных происшествий при министерстве транспорта республики.

«10.01.2026, около 05:42 (03:42 мск. — ред.) в зоне ответственности сектора А2И РДЦ Шымкент во время обслуживания рейса PBD997 направлением Внуково — Самарканд авиакомпании „Победа“ и рейса UZB9609 по направлению Термез — Москва авиакомпании Uzbekistan Airways произошло авиационное событие», — привело сообщение ведомства РИА Новости.

В Минтрансе Казахстана сообщили, что для выяснения обстоятельств инцидента создадут специальную комиссию. Обычно срок расследования не превышает трех месяцев, если не возникает необходимости в проведении дополнительных мероприятий.

В свою очередь, в авиакомпании «Победа» заявили агентству, что угрозы опасного сближения не возникало, а экипаж своевременно и безопасно выполнил команду диспетчера о смене эшелона в полном соответствии с установленными инструкциями. Также в компании уточнили, что официальное расследование инцидента ведет Росавиация.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия, но успешно совершил посадку в аэропорту вылета 8 января.

