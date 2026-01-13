В Казахстане заявили об опасном сближении российского и узбекского самолетов

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 23 0

Для выяснения обстоятельств инцидента создадут специальную комиссию.

Самолеты «Победы» и Uzbekistan Airways опасно сблизились

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минтранс Казахстана заявил об опасном сближении российского и узбекского бортов

В воздушном пространстве Казахстана 10 января зафиксировали опасное сближение двух пассажирских авиалайнеров. Об этом 13 января проинформировал департамент по расследованию транспортных происшествий при министерстве транспорта республики.

«10.01.2026, около 05:42 (03:42 мск. — ред.) в зоне ответственности сектора А2И РДЦ Шымкент во время обслуживания рейса PBD997 направлением Внуково — Самарканд авиакомпании „Победа“ и рейса UZB9609 по направлению Термез — Москва авиакомпании Uzbekistan Airways произошло авиационное событие», — привело сообщение ведомства РИА Новости.

В Минтрансе Казахстана сообщили, что для выяснения обстоятельств инцидента создадут специальную комиссию. Обычно срок расследования не превышает трех месяцев, если не возникает необходимости в проведении дополнительных мероприятий.

В свою очередь, в авиакомпании «Победа» заявили агентству, что угрозы опасного сближения не возникало, а экипаж своевременно и безопасно выполнил команду диспетчера о смене эшелона в полном соответствии с установленными инструкциями. Также в компании уточнили, что официальное расследование инцидента ведет Росавиация.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия, но успешно совершил посадку в аэропорту вылета 8 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:38
Приданое под угрозами: женщина подала в суд на мужа из-за лысины
22:22
«Спасать некого»: женщина рассказала о смерти младенца в новокузнецком роддоме
22:04
В Казахстане заявили об опасном сближении российского и узбекского самолетов
21:51
В США впервые за 50 лет прибыло меньше людей, чем уехали из страны
21:31
Не победить, а выжить: Рютте сменил цель для Украины
21:14
Свадьба в облаках: влюбленные поженились во время авиаперелета

Сейчас читают

Не победить, а выжить: Рютте сменил цель для Украины
Хулио Иглесиаса обвинили в домогательствах
Артефакт свел ученых с ума: в Греции исследуют жуткую археологическую находку
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026