Глава правительства Южной Осетии Тадтаев подал в отставку

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 24 0

Президент Гаглоев принял заявление и поблагодарил правительство за работу.

Премьер Южной Осетии подал в отставку

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Председатель правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев покинул свой пост, подав заявление прямо во время заседания кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

«В ходе заседания (правительства — Прим. ред.) председатель правительства Дзамболат Тадтаев выступил с личным заявлением об отставке. Президент принял его решение и поблагодарил за проделанную работу», — говорится в официальном сообщении на сайте главы государства.

Алан Гаглоев удовлетворил прошение премьера и отметил его вклад в деятельность исполнительной власти. Подробности кадровых перестановок пока не раскрываются.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая ратифицировал договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества, который направлен на обеспечение регионального мира и стабильности, в том числе на улучшение социально-экономических условий, а также развитие инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин отметил заметный рост товарооборота между РФ и Южной Осетией.

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