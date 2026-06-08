В России началась сокращенная рабочая неделя

В стране 12 июня будет отмечаться один из главных государственных праздников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Началась сокращенная рабочая неделя. Дополнительный выходной появился благодаря одному из главных государственных праздников — Дню России, который ежегодно отмечается 12 июня.
Полноценных рабочих дней в текущей неделе будет всего три: с восьмого по десятое июня. В предпраздничное 11 число время для труда сокращено. 12 июня объявлено нерабочим, а 13 и 14 число выпали на субботу и воскресенье.
День России отмечается с 1992 года. Но тогда он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации или День независимости России. Праздник был учрежден в честь принятия этой декларации 12 июня 1990-го.
А в 2002 году, после вступления в силу нового Трудового кодекса, название сократилось до привычного нам «Дня России».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянам не нужны дополнительные праздничные дни в году. Об этом сказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова. Она отметила, что с точки зрения мирового баланса граждане нашей страны отдыхают достаточно.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 5 июн
- Выходной или сокращенный день: как россияне будут работать 11 июня 2026 года
- 1 июн
- Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в начале июня
- 18 мая
- Как отдыхают в России в июне 2026 года: праздники, выходные и сокращенные дни
- 5 мая
- Патриотическая акция «Катюша» набирает обороты по всей России
- 24 апр
- Россиян ждут трехдневные выходные в честь Дня России
- 15 июн
- «Бессмертное русское государство»: писатель Проханов призвал россиян сплотиться
- 14 июн
- «Это только на их совести»: Дилара поделилась мнением о хейтерах
- 14 июн
- Американские рэперы Lil Pump и Offset прилетели в Москву с концертом
- 12 июн
- Более 70 тысяч человек посетили концерт ко Дню России на Красной площади
- 12 июн
- В Дубае самое высокое здание в мире украсил российский триколор
Читайте также
64%
Нашли ошибку?