В России началась сокращенная рабочая неделя

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

В стране 12 июня будет отмечаться один из главных государственных праздников.

Как работают в России с 8 по 12 июня 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Тема:
День России

Началась сокращенная рабочая неделя. Дополнительный выходной появился благодаря одному из главных государственных праздников — Дню России, который ежегодно отмечается 12 июня.

Полноценных рабочих дней в текущей неделе будет всего три: с восьмого по десятое июня. В предпраздничное 11 число время для труда сокращено. 12 июня объявлено нерабочим, а 13 и 14 число выпали на субботу и воскресенье.

День России отмечается с 1992 года. Но тогда он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации или День независимости России. Праздник был учрежден в честь принятия этой декларации 12 июня 1990-го.

А в 2002 году, после вступления в силу нового Трудового кодекса, название сократилось до привычного нам «Дня России».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянам не нужны дополнительные праздничные дни в году. Об этом сказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова. Она отметила, что с точки зрения мирового баланса граждане нашей страны отдыхают достаточно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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