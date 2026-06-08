В России началась сокращенная рабочая неделя

Началась сокращенная рабочая неделя. Дополнительный выходной появился благодаря одному из главных государственных праздников — Дню России, который ежегодно отмечается 12 июня.

Полноценных рабочих дней в текущей неделе будет всего три: с восьмого по десятое июня. В предпраздничное 11 число время для труда сокращено. 12 июня объявлено нерабочим, а 13 и 14 число выпали на субботу и воскресенье.

День России отмечается с 1992 года. Но тогда он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации или День независимости России. Праздник был учрежден в честь принятия этой декларации 12 июня 1990-го.

А в 2002 году, после вступления в силу нового Трудового кодекса, название сократилось до привычного нам «Дня России».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянам не нужны дополнительные праздничные дни в году. Об этом сказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова. Она отметила, что с точки зрения мирового баланса граждане нашей страны отдыхают достаточно.

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