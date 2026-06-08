Над молдавским селом ночью взорвался беспилотник

Минувшей ночью в Молдавии взорвался неопознанный беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба министерства страны в своем официальном Telegram-канале.

По данным военного ведомства, пострадавших в результате детонации летательного аппарата нет. Обломки БПЛА были обнаружены на сельскохозяйственном участке вблизи села Лопатна. На месте эксперты обнаружили характерные следы, которые указывают на предшествующий взрыв.

В настоящее время сотрудники специальных служб исследуют фрагменты дрона, а также устанавливают его принадлежность. В министерстве республики добавили, что беспилотник пересек государственную границу в 00:20 по местному времени, которое совпадает с московским.

При этом откуда конкретно был запущен аппарат, военные не уточнили. Тем не менее, согласно информации ряда молдавских изданий, взорвавшийся дрон принадлежал киевским боевикам. От официальных комментариев власти страны пока воздерживаются.

Ранее украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство другой европейской страны — Румынии. БПЛА врезался в жилой дом. В результате чего пострадали два человека. Тогда Румыния поспешила обвинить в случившемся Россию.

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