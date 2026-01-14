«Особый вид режиссуры»: Шаламе о работе с Сэфди над фильмом «Марти Великолепный»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 35 0

Роль игрока в настольный теннис уже называют лучшей в карьере голливудского актера.

Тимоти Шаламе рассказал о работе с режиссером Джошем Сэфди

Фото: legion-media/JIM RUYMEN

Шаламе назвал работу Сэфди в фильме «Марти Великолепный» особым видом режиссуры

Роль американского игрока в настольный теннис Марти Рейсмана уже принесла актеру Тимоти Шаламе премию «Золотой глобус», и она наверняка поможет ему в борьбе за «Оскар». Как рассказал исполнитель главной роли в фильме «Марти Великолепный» в интервью журналистам «Известий», к съемкам он готовился несколько лет — тренировался играть в пинг-понг. А потом началась работа на съемочной площадке с неординарным режиссером Джошем Сэфди.

Как рассказал Шаламе, сотрудничество с Сэфди было сплошным удовольствием. Режиссер не предъявляет жестких требований к актерам, не просит строго выполнять поставленную задачу, а «ищет ощущение». Мастер работает с большой страстью, чем вдохновляет артистов и заставляет выкладываться по максимуму, он открыт к сотрудничеству и при этом невероятно целеустремлен.

«С Джошем у нас почти братские отношения. Мы дружим уже шесть-семь лет, поэтому наш творческий процесс — это уже нечто само собой разумеющееся. Нам необязательно проговаривать все подробно», — сказал Шаламе.

По словам артиста, Сэфди не просчитывает каждую сцену до мельчайших деталей. Шаламе работал со многими крупными режиссерами и знает, что такое идеальная раскадровка и продуманная съемка, в которой нельзя ошибиться — каждый мускул на лице должен сокращаться соответственно сценарию. Работа в «Марти Великолепном» была совсем иной. Куда больше строгих правил придерживались монтажеры и художники-постановщики, а у артистов было пространство для творчества.

«Джошу было важно получить то ощущение, которое у него было по поводу этого эпизода. Это очень необычно, в этом проявляется какой-то особый вид режиссуры… Мне это безумно нравится. У него какое-то романтическое видение, но не в сентиментальном смысле. Он сразу подкупает этим», — признался Тимоти.

Как отметил Шаламе, подход Сэфди помогает артистам произносить каждую реплику так, чтобы потом, сидя перед экраном кинозала, поражаться, насколько здорово она звучит, сколько в ней смысла и эмоций.

Ранее, писал 5-tv.ru, на вручении премии «Золотой глобус» Тимоти Шаламе отдельно поблагодарил свою возлюбленную — блогера Кайли Дженнер.

