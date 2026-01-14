«Край спектра зла»: бывшая порнозвезда обезглавила отца своих дочерей

NYP: бывшая порнозвезда обезглавила отца своих дочерей

Бывшая актриса фильмов для взрослых Девин Майклс приговорена к пожизненному сроку за жестокое убийство и обезглавливание своего бывшего сожителя в Лас-Вегасе. Об этом сообщает New York Post.

Согласно материалам дела, трагедия произошла в августе 2023 года, когда 46-летний Джонатан Уиллетт собирался переехать к 47-летней Майклс, чтобы вместе воспитывать их двоих общих дочерей.

Сторона обвинения представила видеозапись допроса, на которой женщина признается, что напала на мужчину в спальне. Она нанесла ему удары по голове подсвечником в тот момент, когда делала ему массаж.

В ходе судебных слушаний вскрылись пугающие подробности личной жизни осужденной. Выяснилось, что на момент совершения преступления Майклс состояла в официальном браке с взрослым сыном убитого Джонатана Уиллетта от предыдущих отношений.

Хотя пара утверждала, что их союз был заключен фиктивно ради страховки, следствие установило, что они тайно встречались в течение нескольких лет, скрывая свою связь от Джонатана.

Защита пыталась переложить вину на пасынка женщины, утверждая, что именно он расправился с отцом из страха потерять возлюбленную и жилье, однако присяжные не поверили этой версии.

Прокурор Джон Джордани настоял на максимальном наказании, подчеркнув невероятный уровень жестокости содеянного.

«Вы должны поставить ее на самый край спектра зла, судья», — заявил обвинитель, отметив, что Майклс до последнего отрицала факт расчленения тела, несмотря на улики. Голова погибшего и орудие убийства до сих пор не обнаружены.

Судья Окружного суда приговорила 47-летнюю порнозвезду к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения лишь через два десятка лет, добавив к этому сроку еще от 8 до 20 лет за использование смертоносного оружия.

