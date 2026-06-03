Врачи были в шоке: почему Волочкова рискует остаться инвалидом

Волочкова заявила, что Басков отчасти спас ей жизнь

Поклонники переживают за Анастасию Волочкову. Почему медики категорически запретили звезде танцевать? Правда ли заслуженной артистке РФ грозит инвалидность? Что за имплант ей поставили врачи в Германии? Из-за какого осложнения хирургам пришлось проводить повторное вмешательство? И чем планирует зарабатывать знаменитость, если ей придется навсегда уйти со сцены? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«О, Ричи пришел, поможет мне позаниматься. Я уже гимнастику сделала. Ричи, давай вместе, хорошо. В красоте такой как приятно мне заниматься», — делится балерина.

Аккаунты Анастасии Волочковой пестрят гимнастикой и тренировками. Звезда балета делает растяжку и вовсю готовится к очередному шоу, словно ничего и не случилось. А ведь еще каких-то пару месяцев назад она ходила с костылями и боялась навсегда остаться инвалидом.

Конец января. Юбилейный концерт ко дню ее 50-летия. Балерина исполняет танцевальный номер, и никто из гостей не догадывается, какую боль испытывает именинница. Еще в 2023 году ей поставили диагноз: коксартроз тазобедренного сустава. Но лечиться она не спешила и в 2026-м получила почти стопроцентное поражение сочленения.

«Я уже на последних морально-волевых танцевала. Уже просто было невозможно, уже не было хряща вообще. Но когда я посылала снимки и нашим русским врачам, и немцам, они все были в шоке от того, как с таким диагнозом, вот этот коксартроз в четвертой степени уже, как можно еще так танцевать», — рассказывает Анастасия Волочкова.

«Это заболевание инвалидизирующее. Оно приводит к утрате функций конечностей, к утрате функций сустава. Человек не может нормально опираться, жить, вынужден передвигаться с дополнительной опорой. Разрушается хрящ и, что самое важное, разрушается кость, вернее, кости, из которых состоит сустав. По-моему, дают даже третью группу инвалидности», — объясняет травматолог Андрей Литвиненко.

Спустя две недели после юбилея Волочкова улетела в Германию. Ей поставили искусственный имплант. Операция проходила непросто, артистка потеряла много крови. А затем врачам пришлось проводить еще и экстренное вмешательство.

«У меня была одна операция, следующая через три дня, потому что я стала заниматься сразу и растянула себе не гематому, которая была огромная, а шрам разошелся», — говорит танцовщица.

Волочкова признается: перспектива оказаться беспомощной так ее напугала, что она даже обманула подписчиков. Написала, что всего лишь удалила косточку на большом пальце ноги, чтобы не давать злопыхателям поводов для сплетен. Однако скандал все равно разгорелся. Недоброжелатели с чего-то вдруг решили, что она находится в клинике для малоимущих.

«Это обыкновенная больница не с самой хорошей репутацией и никакими врачами. Там лечат всех, включая и бездомных».

«Может, операция по бартеру?»

Но Волочкова опровергла слухи. А заодно рассказала, что замена сустава обошлась ей почти в три миллиона рублей. Часть из них оплатил ее давний возлюбленный Николай Басков.

«Помог мне и финансово тоже в день моего юбилея, не зная, что у меня будет операция, но как предчувствовал. Когда я вернулась и уже давала концерты, я ему, конечно, написала и позвонила. Сказала: „Коля, ты отчасти спас мою жизнь, это правда“. Это был подарок мне на день рождения, на юбилей. Финансовый подарок был, да, с его стороны», — уточняет Анастасия Волочкова.

Сейчас звезда чувствует себя еще не очень хорошо, но уже не единожды нарушила рекомендацию врачей о трех месяцах покоя. К примеру, не прошло и пары дней с возвращения на родину, как Волочкова приступила к тренировкам и любимым шпагатам. И хотя домработница сразу спрятала от нее пуанты, артистка добралась до каблуков.

«Да и все в порядке, слушайте. Просто, вы понимаете, спустя 18 дней после той самой операции я уже надела кэблы 15 сантиметров, в которых я и сейчас. Я уже дала восемь концертов, завтра у меня девятый. Пока без танцев, с песнями, но хотя я уже занимаюсь, репетирую вопреки запретам немецких профессоров, которые делали эту операцию», — говорит балерина.

Поклонники, конечно, рады за артистку. Но переживают: как бы Волочкова не навредила себе еще больше. Многие всерьез боятся, что с таким поведением звезда в скором времени снова попадет к хирургам. Если вовсе не сядет в инвалидное кресло. А ведь балетные шоу — ее основной источник заработка. На что она тогда будет жить?

«Конечно, она не девочка, и возраст берет свое. Я могу ей только пожелать скорейшего выздоровления», — заявляет продюсер Сергей Дворцов.

«Все-таки нужно прислушиваться к профессионалам. Но желание вернуться быстрее танцевать или чем-то заниматься — это классно», — отмечает футболист Дмитрий Тарасов.

Но сама артистка уверяет, что не может без балета и фанатам незачем бояться. Помимо танцев, она получает гонорары за участие в ток-шоу и ТВ-проектах, а также, по данным СМИ, пиарит молодых артистов за вознаграждение. Сейчас звезда осваивает и новую для себя профессию певицы. Словом, если ей и придется навсегда покинуть сцену, она придумает, как остаться в строю.