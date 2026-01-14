Отсутствие детских кресел в такси может обойтись до 200 тысяч рублей штрафа

Легальность таксистов теперь можно проверить в два клика. На портале государственных услуг появилась новая функция. Для того, чтобы убедиться в надежности перевозчика, достаточно отсканировать QR- код в салоне или ввести номер машины.

Такая мера, по словам разработчиков, позволит вычислить нелегалов и повысит безопасность поездок. С этой целью ввели и крупные штрафы для таксистов за отсутствие детских кресел. Однако инициатива обернулась новой проблемой. И об этом — корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Время экспериментов. Семья с тремя детьми, отец семейства — Святозар. Пробуем заказать для всех этих людей такси. Интересно, на сколько вырастет цена и время ожидания.

— Вам сколько всем лет?

— Мне десять, мне восемь, мне тоже восемь.

То есть, двоим бустер подойдет, а вот третьего добавить не можем. Ну, вроде как с десяти лет разрешают ездить на заднем сидении без бустера. Ну, что поделать. То есть, только два кресла доступно или два бустера — другого не дано. И, кстати, цена с 405 рублей стала 585 рублей.

Бустер — детское удерживающее устройство для ремня безопасности, его можно использовать ребенку с семи лет.

Водитель Станислав приехал, как мы и просили, с двумя автокреслами. Кроме того, для третьего, старшего ребенка, у водителя нашелся дополнительный бустер. То есть, семья может доехать безопасно до любой нужной точки. Но, это скорее удача. Водители чаще отказываются от заказов с детьми.

«Он имеет право даже вот подъехать, увидеть, что клиент с детьми, и сказать — нет, я вас не повезу. И будет прав!» — рассказал представитель Общественного совета по развитию такси в Северо-Западном федеральном округе Андрей Белов.

После увеличения штрафов, водители такси будут чаще отказываться от поездок с детьми, считают эксперты. Ведь это просто невыгодно.

«Приходится выбирать из двух зол меньше. Либо возите два кресла с собой, но тогда вы не сможете возить чемоданы пассажиров, которые едут в аэропорт, на железнодорожный вокзал. Либо вам не возить пассажиров с детьми», — отметил автоюрист Лев Воропаев.

Без детского кресла таксистам теперь ездить не только невыгодно, но и очень дорого. Штраф за его отсутствие вырос до пяти тысяч рублей. И это только для простых водителей

«Должностному лицу — 50000 рублей, на юридическое лицо — 200000 рублей», — рассказал капитан полиции, сотрудник ДПС Артур Чех.

Петербургские такси-активисты предлагали нашим автопроизводителям изначально оборудовать машину по западному примеру автокреслами. Но дальше разговоров не идет. Получается, безопасность детей пока остается на совести родителей.

А вот последствия. ДТП в Ленобласти за два часа до нового года. В машине — двое взрослых и двое детей. Один в кресле не пострадал, второй пристегнут обычным ремнем, но без бустера. Мальчику десять лет, он до сих пор находится в коме.

«Ребенок не может быть также надежно зафиксирован взрослым ремнем, он при столкновении автомобиля с препятствием летит вперед. Впереди находится лобовое стекло. Он без каких-либо препятствий пробьет его собой и улетит дальше», — подчеркнул доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, детский хирург Артем Косулин.

Детское автокресло снижает вероятность смертельной травмы при ДТП на 75%. Не пустые слова, говорят эксперты, здесь и статистика, и краш-тесты. Кроме того, категорически запрещено перевозить детей на руках. При столкновении даже на небольшой скорости удержать его почти невозможно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.