«Дома разврата»: экс-сотрудницы Хулио Иглесиаса рассказали о насилии на его виллах

В центре громкого сексуального скандала оказался знаменитый испанский певец Хулио Иглесиас. Одного из самых романтичных музыкантов мира, которого почитают миллионы поклонниц, обвинили в домогательствах. Артисту всю жизнь приписывали тысячи романов. Сам он подтвердил только 500.

Но теперь речь идет именно о сексуальном насилии. А его виллы на Карибах и Багамах и вовсе назвали «домами разврата». Детали эстрадно-криминальной драмы изучила корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Ностальгию по общению с самым романтичным тенором Европы его бывшие сотрудницы совсем не испытывают. Уж слишком тесным оно оказалось. Сторона обвинения приводит страшные детали, которые могли бы посоревноваться со скандальным делом Пи Дидди. Многочисленные эпизоды насилия, сексуальное домогательство и даже торговля людьми.

«Тогда все сняли бюстгальтеры. И он мне говорит: „Снимай, ничего страшного“ и подзывает меня: „Иди сюда“. Я подхожу, и тогда он хватает меня за грудь и сжимает очень-очень сильно», — рассказала одна из пострадавших.

Роскошные виллы самого успешного испанца в истории шоу-бизнеса на Карибах и Багамах пострадавшие называют «домами ужаса». Горничная и физиотерапевт оказались втянуты в многодневный секс-марафон с участием самого певца. Шокирующие события происходили шесть лет назад. Женщины утверждают, что не имели возможности покинуть особняк: закрытую территорию тщательно охраняли.

«Он всегда был с девушками. когда мы были на яхте, он был сразу с пятью девушками», — рассказал Фернан Мартинес.

Журналисты изучили показания и многочисленные документы. Это записи о трудовой деятельности, фотографии, аудио, сообщения в мессенджерах, журналы звонков и запросы на получение иммиграционных разрешений от самого Хулио Иглесиаса. Пока все сходится.

«Это ложь. И я говорю это искренне, то, что говорят эти ничтожества — чушь собачья, честное слово», — уверен журналист Хайме Пеньяфель.

Испанский журналист — по совместительству друг Иглесиаса — не сдерживает себя в формулировках. И не сомневается: артист никогда не позволил бы себе унизить женщину. Они сами всегда соревновались за его внимание.

Черный пиджак, белая рубашка и обволакивающий бархатный голос. Еще в 1980-х завораживающий тембр разбивал женские сердца не только по всей Европе, но и на территории Советского Союза, а затем и России. За годы на сцене продал больше 300 миллионов альбомов, занимался благотворительностью. Неужели песенка 82-летнего Иглесиаса на этом спета?

Две жены и аж восемь детей — только официальных. А еще существует легенда о том, что у Иглесиаса якобы больше трех тысяч любовниц. Со стороны личная жизнь тенора кажется не очень-то образцовой, и это ему тут же припомнили, как только скандал набрал обороты. Разбирают и натянутые отношения с сыном Энрике, семейная пара которого с нашей теннисисткой Анной Курниковой считается одной из самых крепких в мире шоу-бизнеса.

Ни сам подозреваемый, ни его звездный сын комментариев по жуткому делу не дают. Тем более, что официальные обвинения пока не выдвинуты. Но прокуратура расследование начала. А значит, в этой эстрадно-криминальной драме еще могут быть совсем не романтичные повороты.

