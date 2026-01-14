Смертельный инстинкт: бульдог загрыз хозяина и остался сидеть с его телом

Дарья Орлова
Мужчину обнаружили в канаве, рядом — животное, поведение которого вызвало вопросы у полиции и спасателей.

Бульдог загрыз хозяина и остался сидеть с его телом

Фото: 5-tv.ru

В США бульдог загрыз хозяина и остался сидеть с его остывающим телом

В Германии расследуют гибель мужчины, тело которого нашли в канаве. Как сообщает газета Bild, смертельные травмы ему нанес собственный американский бульдог.

По данным издания, погибшему было 33 года. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина получил повреждения, характерные для столкновения с животным. Представитель полиции пояснил, что результаты вскрытия указывают на нападение собаки, а не на участие третьих лиц.

После гибели хозяина бульдог, по информации правоохранителей, не покинул место происшествия и оставался рядом с телом. Когда к канаве прибыли сотрудники экстренных служб, животное вело себя необычно: у него наблюдались резкие перепады настроения, что осложняло работу спасателей и полиции.

Причины, по которым собака напала на владельца, пока не установлены. Следствие рассматривает различные версии, однако официальных выводов на этот счет пока не сделано. В настоящее время бульдога поместили в приют для животных, где он находится под наблюдением специалистов.

Подобные случаи нападения собак на людей ранее фиксировались и в других странах. Так, ранее сообщалось о трагедии в Иркутской области. Там мужчину без признаков жизни обнаружили на полигоне недалеко от поселка Чекановского. По предварительным данным, 61-летнего рабочего загрызли собаки.

Отмечалось, что, возможно, к моменту прибытия медиков пострадавшего еще можно было спасти. Однако агрессивное поведение животных не позволило бригаде скорой помощи приблизиться к телу и оказать помощь.

Правоохранительные органы в обоих случаях подчеркивают, что обстоятельства нападений тщательно изучаются, а окончательные выводы будут сделаны после завершения всех проверок и экспертиз.

