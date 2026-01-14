«Ты жирная»: дочь Даны Борисовой пожаловалась на бодишейминг от матери

Полина уже успела отвыкнуть от подобного общения.

Какие отношения у Даны Борисовой с ее дочерью

Дочь Даны Борисовой пожаловалась на бодишейминг от матери

Дочь телеведущей Даны Борисовой, Полина, заявила, что во время совместного отдыха столкнулась с критикой со стороны матери. Девушка призналась, что устала от постоянных упреков в адрес своей внешности и решила публично рассказать о проблеме.

Полина опубликовала эмоциональное сообщение в Telegram-канале, подчеркнув, что в Москве она не живет с матерью постоянно и потому успела отвыкнуть от подобного общения. Однако на отдыхе, по ее словам, ситуация резко обострилась.

«Хочу поделиться с вами очень личной проблемой. Я устала от постоянных упреков мамы по поводу моего веса. Сейчас мы поехали на совместный отдых, и у меня уже нет сил. Круглосуточно я слышу: «Мне противно на тебя смотреть, жопа жирная у тебя, кабаниха и т. д.», — говорится в посте.

Дана Борисова и ее 18-летняя дочь Полина находятся в напряженных отношениях. Их конфликты неоднократно становились публичными.

Тема веса между матерью и дочерью обсуждалась и ранее. В 2024 году Борисова публично советовала дочери похудеть с помощью препарата «Оземпик», а Полина позже заявляла, что подобные действия стали для нее серьезной психологической травмой.

Отдельным поводом для разногласий становилась личная жизнь Полины. Дана Борисова резко высказывалась против отношений дочери с 35-летним продюсером Артуром Якобсоном, указывая на значительную разницу в возрасте. Пара расставалась в декабре 2025 года, но уже в январе 2026-го вновь сошлась. Позже Борисова смягчила свою позицию, однако напряжение в семье сохранилось.

