Александра Ребенок высказалась об уходе из жизни Игоря Золотовицкого

Смерть заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ, актера и педагога Игоря Золотовицкого стала неожиданным и тяжелым ударом для его коллег и поклонников театра. Актриса Александра Ребенок узнала о трагедии не от близких, а из вопросов журналистов Woman.ru.

Знаменитость призналась источнику, что не могла осознать произошедшее в первые минуты.

По словам артистки, она была в полном замешательстве и не располагала никакой информацией о случившемся. Она пообещала уточнить детали после беседы с изданием. Новость о смерти коллеги она назвала настоящим потрясением.

«Как умер? Когда? Я сейчас все узнаю и попозже скажу вам, пока не знаю даже. Кошмар», — сказала Александра.

При этом Ребенок подчеркнула, что Золотовицкий был человеком редкой душевной щедрости. По ее словам, он всегда проявлял участие и заботу о здоровье актеров и сотрудников театра, независимо от их статуса и возраста. Даже не входя в его близкий круг общения, многие знали, что к нему можно обратиться за помощью в сложной ситуации.

Актриса отметила, что Золотовицкий поддерживал постоянный контакт с врачами, умел быстро найти необходимую медицинскую помощь и никогда не оставался равнодушным к чужим проблемам. Он находил время для всех, кто в нем нуждался, и искренне старался помочь.

«Никогда не проходил мимо, старался помочь, находил время», — вспомнила Ребенок о Золотовицком.

К тому же Ребенок добавила, что была осведомлена о болезни коллеги и виделась с ним совсем недавно — на одном из сборов труппы. В завершение она выразила глубокую благодарность Игорю Золотовицкому за его человеческие качества, а также передала слова поддержки и соболезнования его родным и близким.

Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он возглавлял Школу-студию МХАТ с 2013 года, совмещая руководящую работу с преподаванием и актерской деятельностью. Золотовицкий оставался одной из ключевых фигур российской театральной среды на протяжении многих лет и пользовался большим уважением среди коллег и учеников.

Ранее 5-tv.ru писал о сложной судьбе Игоря Золотовицкого, жизнь которого могла оборваться еще в детстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.