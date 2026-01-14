Катар и Оман попросили США не вмешиваться в ситуацию вокруг Ирана

Против агрессии выступил и давний союзник Вашингтона в регионе — Саудовская Аравия.

Отговорить Белый дом от разжигания еще одного конфликта, уже на Ближнем Востоке, сейчас пытается коалиция арабских стран. Причем впервые в новейшей истории не вмешиваться в ситуацию вокруг Ирана призывают Катар и Оман, которые вряд ли можно назвать дружественными Тегерану.

Как пишет Wall Street Journal, против возможной агрессии Вашингтона выступили даже ближайшие союзники США в регионе — Саудовская Аравия. Эр-Рияд заявил, что не позволит американцам использовать свое воздушное пространство для пролета боевой авиации.

Арабские страны также предупредили США о том, что попытка свержения иранского правительства приведет к остановке судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. А значит, и росту ее стоимости.

