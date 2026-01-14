Песчаная ловушка: дети выкопали пещеру и оказались заживо погребены в ней

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

Увлекательная игра в строителей обернулась трагедией из-за обрушения грунта.

Дети выкопали пещеру и оказались заживо погребены в ней

Фото: 5-tv.ru

Дети выкопали пещеру и оказались заживо погребены в ней во Флориде

Двое 14-летних подростков скончались в американском поселке Инвернесс штата Флорида после обрушения песчаного тоннеля, который они самостоятельно копали в течение двух недель. Об этом сообщила газета Independent.

Инцидент произошел примерно в 110 километрах от Орландо. Согласно данным следствия, школьники создали глубокое укрытие в специфическом для этой местности мелком песке, однако стены конструкции не выдержали веса и рухнули, завалив мальчиков на глубине полутора метров.

Прибывшим на место спасателям потребовалось около получаса, чтобы извлечь пострадавших из-под завала. Представители офиса шерифа подчеркнули, что произошедшее квалифицировали как несчастный случай, признаков насильственной смерти или криминала не обнаружили.

Один из юношей, Деррик Хаббард, умер непосредственно на месте происшествия. Его товарищ, Джордж Уотттс, был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его. Позже семья приняла тяжелое решение о прекращении реанимационных мероприятий. Жасмин Уоттс, мать погибшего, заявила, что ее сын станет донором органов.

«В одно мгновение наш мир рухнул. То, что должно было стать еще одним днем детских приключений, превратилось в душераздирающую потерю, которую ни один родитель не должен переживать. Наших драгоценных мальчиков забрали у нас слишком рано», — указано в обращении семей на платформе для сбора средств.

Специалисты отметили, что местность богата так называемым сахарным песком, оставшимся со времен высокого уровня моря, который крайне нестабилен при проведении земляных работ.

