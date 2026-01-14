Дания перебросила в Гренландию солдат и военную технику

Командование вооруженных сил страны воздержалось от комментариев.

Для чего Дания направила в Гренландию солдат и вооружение

Фото: www.globallookpress.com/Francis Joseph Dean/Dean Picture

Министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовую группу военных. По информации телерадиокомпании Danmarks Radio (DR), этот контингент должен подготовить инфраструктуру для размещения более крупных подразделений армии и других структур оборонного ведомства.

К тому же DR передала, что самолет Challenger, находящийся в ведении датского Минобороны, приземлился в начале недели в Нууке. При этом журналистам пока не удалось установить, связан ли данный рейс напрямую с переброской передового отряда. Командование вооруженных сил Дании воздержалось от комментариев.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен 13 января заявил, что Копенгаген намерен двигаться в сторону более устойчивого и расширенного военного присутствия в Гренландии. По его словам, речь идет не только о силах датского министерства обороны, но и о возможном участии партнеров из других государств. Он отметил, что на острове запланированы международные учения с участием стран НАТО в 2026 году.

В свою очередь президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о желательности перехода Гренландии под контроль Соединенных Штатов. Еще в период первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а весной 2025 года допускал возможность его аннексии. Представители Белого дома, в частности заместитель главы аппарата Стивен Миллер, тоже ставили под сомнение законность датского суверенитета над территорией.

Гренландия в настоящий момент остается автономным регионом в составе Дании. Копенгаген и Вашингтон подписали отдельное соглашение о защите острова в 1951 году, дополняющее их обязательства в рамках НАТО. Согласно этому договору, США взяли на себя ответственность за оборону Гренландии в случае внешней угрозы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп настаивает на покупке Гренландии у Дании.

