Путин поручил Минобороны представить предложения после удара ВСУ по Старобельску

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны представить свои предложения в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Одними заявлениями МИДа в подобных случаях ограничиться невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», — сказал глава государства.

По словам главы государства, в результате террористической атаки погибли шесть человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Участники встречи почтили память погибших минутой молчания.

Путин также заявил, что на фоне провалов ВСУ на фронте и ухудшения ситуации в стране киевскому режиму нужны такие преступления, чтобы вызвать ответную реакцию России, а затем свалить все на Москву.

В ночь на 22 мая четыре беспилотника точечно ударили по учебному корпусу и студенческому общежитию в Старобельске. В зданиях находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Пятиэтажное общежитие частично обрушилось. По последним данным, погибли шесть человек, 39 ранены.

Россия уже запросила экстренное заседание Совбеза ООН. МИД РФ призвал мировое сообщество осудить преступление, предупредив, что молчание будет равносильно пособничеству.

