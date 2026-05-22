Путин поручил Минобороны представить предложения после удара ВСУ по Старобельску

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 66 0

Число погибших в результате атаки увеличилось до шести.

Путин дал поручение Минобороны после атаки ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Russian Govern/Alexander Kazakov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны представить свои предложения в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Одними заявлениями МИДа в подобных случаях ограничиться невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», — сказал глава государства.

По словам главы государства, в результате террористической атаки погибли шесть человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Участники встречи почтили память погибших минутой молчания.

Путин также заявил, что на фоне провалов ВСУ на фронте и ухудшения ситуации в стране киевскому режиму нужны такие преступления, чтобы вызвать ответную реакцию России, а затем свалить все на Москву.

В ночь на 22 мая четыре беспилотника точечно ударили по учебному корпусу и студенческому общежитию в Старобельске. В зданиях находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Пятиэтажное общежитие частично обрушилось. По последним данным, погибли шесть человек, 39 ранены.

Россия уже запросила экстренное заседание Совбеза ООН. МИД РФ призвал мировое сообщество осудить преступление, предупредив, что молчание будет равносильно пособничеству.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
22 мая
«В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей
22 мая
Путин призвал ВСУ не выполнять преступных приказов киевских властей
22 мая
МИД РФ: все виновные в атаке ВСУ по колледжу в Старобельске понесут наказание
22 мая
Число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до шести
22 мая
Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске
22 мая
Надышались дымом и пылью: врач о состоянии пострадавших учеников колледжа в ЛНР
22 мая
Запрошенное Россией заседание СБ ООН по атаке ВСУ состоится 22 мая в 22:00
22 мая
«Разбудили, когда взрывы начались»: пострадавшая об ударе по колледжу в ЛНР
22 мая
Под завалами после атаки ВСУ на колледж в Старобельске могут оставаться 18 детей
22 мая
«Равносильно соучастию»: Россия о молчании ООН после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.79
-0.16 83.27
1.29
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

18:32
Сверхспособность пить вино: Бритни Спирс заявила, что она является «ангелом»
18:26
«В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей
18:20
Защита от братской ревности: материнский лайфхак от блогера Иды Галич
18:16
Круглый год: назван лучший способ борьбы с дефицитом витамина D
18:11
Гриф секретности: 13 военных истребителей США устроили погоню за НЛО
18:05
Петр I и Императрица: Гуменник и Туктамышева подтвердили отношения

Сейчас читают

Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео