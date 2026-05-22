Жители Подмосковья внесли более 33 тысяч предложений в народную программу ЕР

Жители Московской области направили свыше 33 тысяч различных инициатив для включения в народную программу «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба партии.

Сбор идей от населения продолжается, и на текущий момент специалисты подвели промежуточные итоги этой масштабной кампании.

«В числе наиболее популярных запросов — благоустройство, коммунальное хозяйство, доступная медицина и образование», — говорится в публикации.

Процесс сбора предложений организован максимально удобно для граждан. С 20 по 29 мая в подмосковных парках, на набережных, центральных площадях и в торговых комплексах работают специальные переездные пункты, где волонтеров можно встретить в узнаваемой фирменной одежде.

Статистический анализ присланных обращений показал, что приоритеты распределились достаточно четко. Лидирующую позицию занимает тема комфортной городской среды — около 36% всех заявок посвящены реновации дворовых территорий, парковых зон и других общественных пространств.

Вопросы жилищно-коммунального комплекса волнуют порядка 20% респондентов, которые просят модернизировать котельные, чинить тепловые сети и усилить контроль за работой частных управляющих организаций.

Социальный блок, включающий развитие системы образования и здравоохранения, охватывает 15% предложений. В частности, люди указывают на необходимость возведения новых школ, качественного ремонта поликлиник и расширения сети бесплатных кружков для детей.

Дорожно-транспортная сфера собрала 8% голосов, культура — 7%, а вопросы защиты экологии стали главными для 2% активных жителей.

Активность проявляется неравномерно по разным муниципалитетам, но везде показатели остаются высокими. Например, в Щелково количество поступивших инициатив уже превысило отметку в пять тысяч заявок, где акцент сделан на социальной базе и создании уюта на улицах. В Богородском округе горожане прислали более полутора тысяч предложений, касающихся в основном транспортной доступности.

