Число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до шести
Президент России Владимир Путин заявил, что число жертв удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) увеличилось до шести человек. Об этом он сказал 22 мая на встрече с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев» в Екатерининском зале Кремля.
«На данный момент известно, что шесть человек погибли», — заявил Владимир Путин.
Глава государства добавил, что 39 человек пострадали, а 15 числятся пропавшими без вести.
В пятницу, 22 мая, четыре беспилотника ВСУ точечно ударили по учебному корпусу и студенческому общежитию Старобельского профессионального колледжа. В момент атаки в зданиях находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось 22 мая в 22:00.
