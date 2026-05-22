Число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до шести

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 63 0

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Фото: МЧС России

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Президент России Владимир Путин заявил, что число жертв удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) увеличилось до шести человек. Об этом он сказал 22 мая на встрече с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев» в Екатерининском зале Кремля.

«На данный момент известно, что шесть человек погибли», — заявил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что 39 человек пострадали, а 15 числятся пропавшими без вести.

В пятницу, 22 мая, четыре беспилотника ВСУ точечно ударили по учебному корпусу и студенческому общежитию Старобельского профессионального колледжа. В момент атаки в зданиях находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось 22 мая в 22:00.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
22 мая
«В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей
22 мая
Путин призвал ВСУ не выполнять преступных приказов киевских властей
22 мая
Путин поручил Минобороны представить предложения после удара ВСУ по Старобельску
22 мая
МИД РФ: все виновные в атаке ВСУ по колледжу в Старобельске понесут наказание
22 мая
Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске
22 мая
Надышались дымом и пылью: врач о состоянии пострадавших учеников колледжа в ЛНР
22 мая
Запрошенное Россией заседание СБ ООН по атаке ВСУ состоится 22 мая в 22:00
22 мая
«Разбудили, когда взрывы начались»: пострадавшая об ударе по колледжу в ЛНР
22 мая
Под завалами после атаки ВСУ на колледж в Старобельске могут оставаться 18 детей
22 мая
«Равносильно соучастию»: Россия о молчании ООН после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.79
-0.16 83.27
1.29
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

18:32
Сверхспособность пить вино: Бритни Спирс заявила, что она является «ангелом»
18:26
«В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей
18:20
Защита от братской ревности: материнский лайфхак от блогера Иды Галич
18:16
Круглый год: назван лучший способ борьбы с дефицитом витамина D
18:11
Гриф секретности: 13 военных истребителей США устроили погоню за НЛО
18:05
Петр I и Императрица: Гуменник и Туктамышева подтвердили отношения

Сейчас читают

Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео