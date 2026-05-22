Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары

Фото: www.globallookpress.com/http://imagebroker.com/#/search//Simon Katzer
Mirror: для защиты ребенка от жары в автомобиле следует использовать спецэкраны
Родителям дали рекомендации, как обезопасить младенцев и детей постарше в салонах автомобилей во время аномальной жары. Об этом сообщило Mirror.
Кэт Геммелл, обладающая 16-летним опытом в сфере безопасности детских автокресел, подчеркнула, что в солнечные дни машины превращаются в настоящие теплицы. Температура внутри может достигать критических отметок, делая кожаные сиденья, пластиковые и металлические элементы креплений обжигающими.
Чтобы избежать дискомфорта и угроз здоровью ребенка, эксперт советует заблаговременно готовить транспортное средство к поездке.
Геммелл акцентировала внимание на использовании солнцезащитных экранов с фактором защиты от ультрафиолета UPF.
«В периоды сильной солнечной активности я бы рекомендовала использовать солнцезащитные шторки с рейтингом UPF. Они обеспечивают отличную защиту от лучей типа UVA и UVB как для ваших детей, так и для вас самих», — отметила она.
Специалист добавила, что такие экраны стоит размещать не только на боковых пассажирских стеклах, но и на заднем стекле, если ребенок сидит в кресле, установленном спиной по ходу движения.
Также рекомендуется накрывать пустующее детское сиденье светлой муслиновой тканью, чтобы предотвратить нагрев пряжек.
Дополнительно эксперт посоветовала надевать на детей одежду из дышащих материалов и включать кондиционер за несколько минут до посадки пассажиров.
«Перед тем как отправиться в путь, всегда полезно запустить кондиционер. Если пропустить этот шаг, в машине может стать невыносимо жарко. Просто включите систему охлаждения и усадите ребенка в кресло только тогда, когда в салоне станет прохладно и комфортно», — пояснила эксперт.
Тем, кто только планирует покупку автокресла, Геммелл порекомендовала выбирать модели с вентиляционными отверстиями в корпусе и тканями, регулирующими температуру, например, из бамбукового волокна. Такие конструктивные особенности помогают поддерживать оптимальный микроклимат и обеспечивают приток воздуха к телу ребенка даже в длительных поездках.
