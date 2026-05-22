Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 041 0

В солнечные дни машины превращаются в настоящие теплицы.

Как защитить детей от жары в автомобиле: выбор автокресла

Фото: www.globallookpress.com/http://imagebroker.com/#/search//Simon Katzer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: для защиты ребенка от жары в автомобиле следует использовать спецэкраны

Родителям дали рекомендации, как обезопасить младенцев и детей постарше в салонах автомобилей во время аномальной жары. Об этом сообщило Mirror.

Кэт Геммелл, обладающая 16-летним опытом в сфере безопасности детских автокресел, подчеркнула, что в солнечные дни машины превращаются в настоящие теплицы. Температура внутри может достигать критических отметок, делая кожаные сиденья, пластиковые и металлические элементы креплений обжигающими.

Чтобы избежать дискомфорта и угроз здоровью ребенка, эксперт советует заблаговременно готовить транспортное средство к поездке.

Геммелл акцентировала внимание на использовании солнцезащитных экранов с фактором защиты от ультрафиолета UPF.

«В периоды сильной солнечной активности я бы рекомендовала использовать солнцезащитные шторки с рейтингом UPF. Они обеспечивают отличную защиту от лучей типа UVA и UVB как для ваших детей, так и для вас самих», — отметила она.

Специалист добавила, что такие экраны стоит размещать не только на боковых пассажирских стеклах, но и на заднем стекле, если ребенок сидит в кресле, установленном спиной по ходу движения.

Также рекомендуется накрывать пустующее детское сиденье светлой муслиновой тканью, чтобы предотвратить нагрев пряжек.

Дополнительно эксперт посоветовала надевать на детей одежду из дышащих материалов и включать кондиционер за несколько минут до посадки пассажиров.

«Перед тем как отправиться в путь, всегда полезно запустить кондиционер. Если пропустить этот шаг, в машине может стать невыносимо жарко. Просто включите систему охлаждения и усадите ребенка в кресло только тогда, когда в салоне станет прохладно и комфортно», — пояснила эксперт.

Тем, кто только планирует покупку автокресла, Геммелл порекомендовала выбирать модели с вентиляционными отверстиями в корпусе и тканями, регулирующими температуру, например, из бамбукового волокна. Такие конструктивные особенности помогают поддерживать оптимальный микроклимат и обеспечивают приток воздуха к телу ребенка даже в длительных поездках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.79
-0.16 83.27
1.29
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

18:26
«В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей
18:20
Защита от братской ревности: материнский лайфхак от блогера Иды Галич
18:16
Круглый год: назван лучший способ борьбы с дефицитом витамина D
18:11
Гриф секретности: 13 военных истребителей США устроили погоню за НЛО
18:05
Петр I и Императрица: Гуменник и Туктамышева подтвердили отношения
18:00
Очереди на вершину мира: за сезон на Эвересте погибли минимум пять альпинистов

Сейчас читают

Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео