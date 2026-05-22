Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары

Mirror: для защиты ребенка от жары в автомобиле следует использовать спецэкраны

Родителям дали рекомендации, как обезопасить младенцев и детей постарше в салонах автомобилей во время аномальной жары. Об этом сообщило Mirror.

Кэт Геммелл, обладающая 16-летним опытом в сфере безопасности детских автокресел, подчеркнула, что в солнечные дни машины превращаются в настоящие теплицы. Температура внутри может достигать критических отметок, делая кожаные сиденья, пластиковые и металлические элементы креплений обжигающими.

Чтобы избежать дискомфорта и угроз здоровью ребенка, эксперт советует заблаговременно готовить транспортное средство к поездке.

Геммелл акцентировала внимание на использовании солнцезащитных экранов с фактором защиты от ультрафиолета UPF.

«В периоды сильной солнечной активности я бы рекомендовала использовать солнцезащитные шторки с рейтингом UPF. Они обеспечивают отличную защиту от лучей типа UVA и UVB как для ваших детей, так и для вас самих», — отметила она.

Специалист добавила, что такие экраны стоит размещать не только на боковых пассажирских стеклах, но и на заднем стекле, если ребенок сидит в кресле, установленном спиной по ходу движения.

Также рекомендуется накрывать пустующее детское сиденье светлой муслиновой тканью, чтобы предотвратить нагрев пряжек.

Дополнительно эксперт посоветовала надевать на детей одежду из дышащих материалов и включать кондиционер за несколько минут до посадки пассажиров.

«Перед тем как отправиться в путь, всегда полезно запустить кондиционер. Если пропустить этот шаг, в машине может стать невыносимо жарко. Просто включите систему охлаждения и усадите ребенка в кресло только тогда, когда в салоне станет прохладно и комфортно», — пояснила эксперт.

Тем, кто только планирует покупку автокресла, Геммелл порекомендовала выбирать модели с вентиляционными отверстиями в корпусе и тканями, регулирующими температуру, например, из бамбукового волокна. Такие конструктивные особенности помогают поддерживать оптимальный микроклимат и обеспечивают приток воздуха к телу ребенка даже в длительных поездках.

